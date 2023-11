Empresa anuncia VAGAS DE EMPREGO para ESTUDANTES; confira como se inscrever

Não perca! Há vagas de emprego abertas para estudantes. Os interessados deverão se atentar aos prazos e aos requisitos necessários.

Veja a seguir.

Vagas de emprego

A PepsiCo está com inscrições abertas para o seu novo programa de estágio, chamado de First Gen, que visa atrair estudantes universitários em São Paulo e Pernambuco, abrangendo diversas áreas de atuação. Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 13 de novembro.

O programa de estágio da PepsiCo terá uma duração máxima de dois anos, durante os quais os estagiários terão a oportunidade de desenvolver seus projetos.

Ao longo desse período, os selecionados participarão de um plano de desenvolvimento estruturado, receberão treinamentos técnicos e comportamentais, além de acesso a uma plataforma de treinamento com inteligência artificial.

Chances e vagas de emprego

As vagas de estágio estão disponíveis em diversas áreas, tais como Marketing (São Paulo/SP), Operações (São Paulo/SP, Itu/SP, Sorocaba/SP, Petrolina/PE e Cabo de Santo Agostinho/PE), Pesquisa e Desenvolvimento (Sorocaba/SP), Recursos Humanos (São Paulo/SP), Vendas (São Paulo/SP), Supply Chain (Itu/SP), Real Estate (São Paulo/SP) e Jurídico (São Paulo/SP).

Para se inscrever no programa de estágio da PepsiCo, é necessário ser estudante do ensino superior no penúltimo ou último ano da graduação, com formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.



Você também pode gostar:

É fundamental também que os candidatos estejam disponíveis para estagiar nas cidades das vagas. Ter conhecimento em inglês ou em outro idioma não é um pré-requisito obrigatório.

Benefícios nas vagas de emprego

Além da oportunidade de adquirir experiência profissional, os benefícios do programa de estágio da PepsiCo incluem:

bolsa-auxílio compatível com o mercado, acesso a plataforma de idiomas gratuita, vale-refeição ou restaurante, vale-transporte, estacionamento ou cartão mobilidade, seguro de vida, auxílio funeral, cartão de Boas Festas, assistência médica, telemedicina, assistência odontológica,

convênio farmácia, gympass, programa de monitoramento de saúde, horário flexível (com a possibilidade de trabalhar de casa por um a dois dias), day off no aniversário, entre outros. É uma excelente oportunidade para estudantes que desejam impulsionar suas carreiras com uma das principais empresas de alimentos e bebidas do mundo.

Como se inscrever

Para participar os interessados deverão realizar suas inscrições para o Programa de Estágio PepsiCo – Next Gen até o dia 13 de novembro pelo link.

O processo seletivo para o programa de estágio First Gen da PepsiCo compreende diversas etapas, que são as seguintes:

Inscrições

Avaliações online

Jornada gameficada

Escape room

Entrevistas

Etapa final

O programa de estágio está programado para iniciar em janeiro de 2024, proporcionando uma experiência abrangente e desafiadora aos estudantes universitários interessados em fazer parte da PepsiCo.

Como se destacar

Veja a seguir algumas dicas de como se destacar neste processo seletivo:

Preparação do Currículo: Certifique-se de que seu currículo está bem organizado, destaque suas experiências relevantes e habilidades. Adapte-o de acordo com a vaga que está se candidatando.

Certifique-se de que seu currículo está bem organizado, destaque suas experiências relevantes e habilidades. Adapte-o de acordo com a vaga que está se candidatando. Inscrição Correta: Leia atentamente o anúncio da vaga e siga as instruções de inscrição. Preencha todas as informações com precisão.

Leia atentamente o anúncio da vaga e siga as instruções de inscrição. Preencha todas as informações com precisão. Carta de Apresentação: Se for solicitada ou se a empresa permitir, escreva uma carta de apresentação concisa destacando sua motivação e como você se encaixa na vaga.

Se for solicitada ou se a empresa permitir, escreva uma carta de apresentação concisa destacando sua motivação e como você se encaixa na vaga. Pesquisa sobre a Empresa: Antes da entrevista, pesquise a empresa, sua cultura e seus valores. Isso ajudará você a mostrar que está alinhado com a organização.

Antes da entrevista, pesquise a empresa, sua cultura e seus valores. Isso ajudará você a mostrar que está alinhado com a organização. Entrevista: Se você for convidado para uma entrevista, esteja preparado. Pratique suas respostas para perguntas comuns e tenha exemplos de realizações prontos para compartilhar.

Se você for convidado para uma entrevista, esteja preparado. Pratique suas respostas para perguntas comuns e tenha exemplos de realizações prontos para compartilhar. Vestimenta Adequada: Vista-se de forma apropriada para a entrevista ou dinâmica do processo seletivo. O traje varia dependendo da cultura da empresa, mas é melhor pecar pelo excesso de formalidade do que pela informalidade.

Vista-se de forma apropriada para a entrevista ou dinâmica do processo seletivo. O traje varia dependendo da cultura da empresa, mas é melhor pecar pelo excesso de formalidade do que pela informalidade. Pontualidade: Chegue à entrevista no horário marcado, preferencialmente alguns minutos antes. Isso mostra que você é confiável e respeita o tempo dos outros.

Chegue à entrevista no horário marcado, preferencialmente alguns minutos antes. Isso mostra que você é confiável e respeita o tempo dos outros. Comunique-se com Clareza: Seja claro e direto nas respostas, mantenha contato visual e evite gírias ou linguagem inadequada.