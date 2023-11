Empresa anuncia vagas HOME OFFICE para assistente administrativo com salários de quase R$ 2 mil

As oportunidades são da Empresa Epharma

As vagas Home Office são chances para entrar no mercado de trabalho sem sair de casa. Confira todos os detalhes e veja como se inscrever.

Confira os requisitos e não deixe esta oportunidade passar.

Vagas Home Office

Na busca incessante pelo crescimento, a Epharma está empenhada em expandir suas conexões e fortalecer a saúde, e para isso, está recrutando talentos para integrarem sua equipe como Assistente Administrativo.

Se você se identifica como alguém acessível, com humildade intelectual, que desafia o status quo, lida bem com ambiguidades e possui uma dose saudável de coragem, esta oportunidade é para você. Confira mais detalhes abaixo

Responsabilidades e Atribuições das vagas Home Office

Buscar resultados positivos e satisfação do cliente.

Manter-se atualizado por meio da leitura de procedimentos operacionais, e-mails e comunicados sobre atualizações.

Elaboração de relatórios.

Atendimento via e-mail e telefone.

Informações Adicionais sobre as vagas Home Office



Você também pode gostar:

Modelo de trabalho: Teletrabalho (Home Office).

Teletrabalho (Home Office). Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00.

Segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00. Remuneração mensal: R$ 1.910,00.

Benefícios

Oferecemos uma variedade de mais de 20 opções para que você escolha e utilize como preferir em nosso marketplace de benefícios. Conheça algumas delas:

Vale refeição/alimentação com opção de Ifood ou VR Benefícios.

Saúde Física

Cartão Epharma (descontos em medicamentos, convênio e subsídio de 60% em medicamentos com receita).

Assistência médica.

Assistência odontológica.

Concierge da saúde e SOS Dental.

Telemedicina.

Programa Filípedes de incentivo à atividade física, com academia e ginástica laboral online, treino de corrida e subsídio para atividades físicas presenciais.

Seguro de vida.

Saúde Mental das vagas Home Office

Programa Conexão Saudável com atendimento psicológico para o epharmer e seus dependentes.

Saúde Financeira

Educação financeira.

Adiantamento salarial.

Empréstimo consignado.

Acesso à previdência privada para sua gestão.

Para Sua Família

Licença maternidade estendida.

Coaching maternidade para retomada.

Porto Pet para cuidar da saúde do seu estimado bichinho.

Vantagens das vagas Home Office

Cartão flexível com a Flash.

Clube de descontos com a Convenia.

Day Off no mês de seu aniversário.

Requisitos e Qualificações

Experiência em atendimento ao cliente via telefone ou e-mail.

Ensino superior cursando.

Conhecimento em pacote office.

Como se inscrever nas vagas Home Office

Os interessados poderão se inscrever por aqui

Como se preparar

Preparar-se para uma vaga de emprego envolve uma abordagem estratégica e proativa. Comece pesquisando sobre a empresa, entendendo sua cultura, valores e o que esperam dos candidatos. Isso ajuda a personalizar sua abordagem durante o processo seletivo.

Revise a descrição da vaga, destacando as habilidades e experiências necessárias. Identifique suas próprias qualificações e destaque-as em seu currículo e carta de apresentação. Certifique-se de alinhar suas competências com as demandas específicas da posição.

Aprimore suas habilidades técnicas relevantes para o cargo. Se há ferramentas, softwares ou conhecimentos específicos mencionados, dedique tempo para se familiarizar ou aprimorar essas habilidades.

Pratique entrevistas. Antecipe perguntas comuns e elabore respostas claras e concisas. Isso aumentará sua confiança e eficácia durante as entrevistas reais.

Considere elaborar um portfólio online, se aplicável ao cargo. Isso pode destacar projetos passados, conquistas e evidências tangíveis de suas habilidades.

Networking é crucial. Conecte-se com profissionais da área, participe de eventos do setor e esteja presente em plataformas online relevantes.