Empresa de beleza de Selena Gomez assume posição mais firme em relação a Israel-Palestina

A própria Rare Beauty da cantora e atriz – da qual ela é fundadora e presidente – acaba de postar uma longa declaração sobre a guerra no Oriente Médio… e logo de cara, parece que eles estão se inclinando muito mais pró-Palestina aqui.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

A conta IG da Rare Beauty exibiu uma foto de um quadrado marrom com as palavras “Crise Humanitária em Gaza” sobrepostas abaixo. Então, sim – só isso já diz como eles veem as coisas.