Empréstimo BPC tem REGRAS atualizadas? Confira AGORA MESMO

Quem sobrevive ou já sobreviveu apenas com um salário mínimo enfrenta um desafio considerável. Apesar das perspectivas econômicas do país parecerem mais otimistas atualmente, muitos beneficiários INSS, incluindo quem recebe o BPC, estão apreensivos.

Mas, agora, eles têm motivos para se sentir um pouco mais tranquilos. Isto se deve à recente liberação de ofertas de crédito para os beneficiários do BPC. Contudo, muitos ainda estão com dúvida sobre as regras de concessão e solicitação, devido à quantidade de informações, algumas errôneas, que circulam na internet.

Crédito para quem recebe o BPC está aprovado?

Sim! O Instituto Nacional do Seguro Social liberou, em meados de setembro, uma instrução normativa que permite empréstimos consignados para os segurados do BPC.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a questão e confirmou que esse público pode usufruir desses créditos. Em outras palavras, os bancos já estão oferecendo essa linha de crédito específica.

É crucial destacar que o empréstimo consignado é aquele em que os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento. Portanto, os beneficiários têm seus pagamentos retidos na fonte.

Assim, precisamente por esse motivo, é que as regras estão sendo aplicadas com maior rigor agora. As novas diretrizes surgiram porque no ano anterior, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro permitiu um limite de até 40% dos benefícios para empréstimos. Isso significa que muitas pessoas podem ter se deparado com uma montanha de dívidas, em vez de obterem alívio financeiro.

Regras para concessão da linha de crédito

Alguns ajustes foram feitos exatamente para evitar que um grande número de pessoas caísse em armadilhas de dívidas. Mas, quais são as regras para solicitar um empréstimo consignado do BPC? A principal alteração diz respeito à margem que o beneficiário pode comprometer com os pagamentos.



Agora, só é permitido comprometer até 35% do valor recebido. Isso implica que, ao requisitar um empréstimo consignado, o beneficiário poderá ter, no máximo, um desconto de R$ 462 no benefício.

É importante notar, no entanto, que apenas 30% desse montante se destinam a empréstimos pessoais para beneficiários do BPC. Os outros 5% são reservados para casos de cartões de crédito consignados.

Outro ponto a ser mencionado é que os beneficiários do BPC recebem o valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Portanto, a parcela máxima é um valor relevante a ser considerado.

Como solicitar o empréstimo consignado para BPC?

Finalmente, como mencionado anteriormente, os pagamentos são deduzidos diretamente das contas dos beneficiários. Isso resulta em uma virtual inexistência de inadimplência, um fator que tem chamado a atenção dos bancos.

Portanto, como proceder para solicitar um empréstimo consignado do BPC? Há várias instituições que disponibilizam essa opção, e o número delas deve aumentar com a aprovação do STF.

Para esclarecer dúvidas ou realizar uma solicitação, você pode conferir, por exemplo, a oferta do Banco PAN. O site oficial fornece todas as informações sobre as taxas, o processo de “desbloqueio” e tudo o que é necessário para fazer a solicitação.

Atenção aos juros aplicados

Os juros do financiamento oferecido aos beneficiários do BPC são regulados pela Previdência Social por meio do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social). Nessa categoria, são aplicadas as normas aprovadas para os aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, o montante pode ser dividido em até 84 prestações, correspondendo a sete anos. As taxas máximas de juros são de 1,91% por mês para o empréstimo pessoal com desconto em folha e de 2,83% por mês para o cartão de crédito consignado do BPC.