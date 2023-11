Enade 2023: locais de prova são divulgados

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma prova nacional de uma avaliação dos cursos de nível superior no Brasil.

O período de inscrições para o Enade 2023 terminou no mês de julho. Todos os inscritos devem ficar atentos: na última terça-feira (21), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os locais de prova do Enade 2023.

Dessa forma, para que você possa acessar os locais de prova e entender quais deverão ser os seus próximos passo no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Enade 2023. Confira!

Enade 2023: locais de prova já podem ser consultados

Conforme indicado no calendário do exame, o Inep divulgou os locais de prova do Enade 2023 na última terça-feira, dia 21 de novembro.

Os locais de prova podem ser consultados por meio do Sistema Enade. Para acessar o sistema do Enade é necessário realizar login com os dados de acesso da conta gov.br.

Ficou com alguma dúvida sobre os locais de prova do Enade 2023? Acesse o edital na íntegra e consulte mais informações.

Enade 2023: funcionamento das provas

As provas do Enade 2023 serão aplicadas pelo Inep no dia 26 de novembro, das 13h30 às 17h30 (horário de Brasília).



Você também pode gostar:

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h, enquanto o fechamento dos portões está previsto para acontecer às 13h. O tempo mínimo de permanência na sala será duas horas.

O Inep recomenda que todos os estudantes inscritos levem o Cartão de Confirmação de Inscrição no dia da avaliação. O documento não é obrigatório, mas pode ser uma ferramenta útil para confirmar os dados e informações.

As provas desta edição do Enade 2023 serão composta por 40 questões (discursivas e objetivas) divididas em duas partes: formação geral e componente específico. Veja mais detalhes sobre as questões:

Formação geral : 10 questões (9 objetivas e 1 discursiva);

Componente Específico de cada Área de Avaliação: 30 questões (29 objetivas e 1 discursiva).

A nota de cada estudantes no Enade 2023 será calculada por meio da média ponderada das notas obtidas em cada uma das partes. A parte formação geral terá peso de 25% e a parte de Componente Específico, por sua vez, terá peso de 75%.

Enade 2023: cursos avaliados

Como mencionado, o Enade é uma ferramenta para avaliação da qualidade do ensino superior no Brasil. Ele é usado pelo Ministério da Educação para avaliar o desempenho dos estudantes de ensino superior no Brasil.

Os cursos avaliados foram divididos em dois grupos. Veja quais serão os cursos de nível superior avaliados nesta edição do Enade:

I – Áreas relativas ao grau de Bacharel: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; e Zootecnia.

II – Áreas relativas ao grau de Tecnólogo: Estética e Cosmética; Gestão Ambiental; Radiologia; Gestão Hospitalar; Segurança no Trabalho; e Agronegócio.

Segundo os dados divulgados pelo Inep, 408.037 estudantes estão inscritos e participarão da próxima edição do Enade. Do total de inscritos, 84,19% já preencheram o questionário do estudante.

Devemos ressaltar que o questionário do estudante do Enade 2023 deve ser preenchido por todos os estudantes inscritos. O procedimento pode ser feito pelo Sistema Enade e o prazo para preenchimento é o dia 25 de novembro, um dia antes da realização das provas.

Enade 2023: divulgação dos gabaritos e resultados

Segundo as informações divulgadas até o momento, o gabarito oficial das provas do Enade será divulgado no dia 08 de dezembro. O resultado final do Enade 2023, por sua vez, será publicado pelo Inep no dia 10 de setembro de 2024.