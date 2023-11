Enade 2023: último dia para preenchimento do questionário do estudante

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma prova nacional de uma avaliação dos cursos de nível superior no Brasil.

O período de inscrições para o Enade 2023 terminou no mês de julho. Todos os inscritos devem ficar atentos: o prazo pra preenchimento do questionário do estudante termina neste sábado, dia 25 de novembro.

Assim, para que você possa entender como preencher o questionário do estudante, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Enade 2023. Vamos conferir!

Enade 2023: prazo para preencher questionário do estudante termina neste sábado (25)

Conforme indicado no calendário do exame, todos os estudantes que irão participar do Enade 2023 devem preencher o questionário do estudante até às 23h59 deste sábado, 25 de novembro.

O preenchimento pode ser feito de forma online através do Sistema Enade. Para acessar o sistema do Enade é necessário realizar login com os dados de acesso da conta gov.br.

Devemos destacar que o preenchimento do questionário do estudante é uma etapa obrigatória do Enade 2023 e que, dessa maneira, deve ser realizada por todos os participantes inscritos.

Ficou com alguma dúvida sobre o preenchimento do questionário do estudante? Acesse o edital do Enade 2023 na íntegra e consulte mais informações.



As provas do Enade 2023 serão aplicadas pelo Inep neste domingo, dia 26 de novembro, das 13h30 às 17h30 (horário de Brasília).

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h, enquanto o fechamento dos portões irá acontecer às 13h. O tempo mínimo de permanência na sala será duas horas. No dia 21 de novembro, o Inep divulgou os locais de prova do Enade 2023. Todos os candidatos já podem consultar os locais em que realizarão os exames no Sistema Enade.

Segundo as recomendações do Inep, todos os estudantes inscritos devem levar o Cartão de Confirmação de Inscrição no dia da avaliação. O documento não é obrigatório, mas pode ser uma ferramenta útil para confirmar os dados e informações.

As provas desta edição do Enade 2023 serão composta por 40 questões (discursivas e objetivas) divididas em duas partes: formação geral e componente específico. Veja mais detalhes sobre as questões:

Formação geral : 10 questões (9 objetivas e 1 discursiva);

Componente Específico de cada Área de Avaliação: 30 questões (29 objetivas e 1 discursiva).

A pontuação de cada participante no Enade 2023 será calculada por meio da média ponderada das notas obtidas em cada uma das partes. A parte de formação geral terá peso de 25% e a parte de Componente Específico da prova, por sua vez, terá peso de 75%.

Enade 2023: quais serão os cursos avaliados?

Como mencionado, o Enade é uma ferramenta para avaliação da qualidade do ensino superior no Brasil. Ele é usado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o desempenho dos estudantes de ensino superior em universidades brasileiros.

Os cursos avaliados foram divididos em dois grupos. Veja quais serão os cursos de nível superior avaliados nesta edição do Enade:

I – Áreas relativas ao grau de Bacharel: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina ; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; e Zootecnia.

II – Áreas relativas ao grau de Tecnólogo: Estética e Cosmética; Gestão Ambiental; Radiologia; Gestão Hospitalar; Segurança no Trabalho; e Agronegócio.

Segundo os dados divulgados pelo Inep, 408.037 estudantes estão inscritos e participarão da próxima edição do Enade. Do total de inscritos, 84,19% já preencheram o questionário do estudante.

Enade 2023: divulgação dos gabaritos e resultados

Segundo as informações presentes no calendário oficial, o gabarito das provas do Enade será divulgado no dia 08 de dezembro. O resultado final do Enade 2023, por sua vez, será publicado pelo Inep no dia 10 de setembro de 2024.