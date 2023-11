Encontro incomum entre Wembanyama e Dennis Schroder se torna viral: O que aconteceu?

Dapesar de uma disputa emocionante de 123-116 no Forst Bank Center em 5 de novembro, o show foi roubado mais uma vez pelo novato famoso Victor Wembanyama mas desta vez por uma razão muito diferente do talento.

Aconteceu quando Dennis Schroder recebeu um passe do flanco direito para um pouco centro-esquerdo da quadra, levando O animal atirar-se ao raptores armador na tentativa de bloquear um chute.

Schroder simplesmente segurou a bola e viu o novato francês cair no chão em um momento embaraçoso para qualquer jogador de basquete sentar daquele jeito.

Ele, no entanto, pretendia ser um bom esportista e adquirir o 7ft4 incentivo de São Antônio jogador, mas azedou rapidamente.

“Eu estava tentando ajudar você” Schroder disse ao jovem de 19 anos, que rejeitou a oferta sem rodeios, respondendo: “Não preciso da sua ajuda”.

Os fãs adoram a ousadia de Wembanyama

Não demorou muito para que a Internet captasse o encontro com o áudio sendo obtido rapidamente. Os fãs adoraram o momento e a atitude rápida do prospecto altamente cotado que foi descrito como um talento no Lebron James ou Michael Jordanescala.

“Wemby não é para brincar”, escreveu um observador no X.com.

“Isso é frio”, acrescentou outro sobre sua atitude.

“Eles não fazem mais isso”, disse um terceiro.

No entanto, nem todos apreciaram o atrevimento e criticaram o jovem por sua ação e rejeição de Schroderé o espírito esportivo.

“Droga, nem 2 semanas na liga e ele já está sendo uma diva”, escreveu um deles.

Quem os Spurs jogarão a seguir?

O Esporas irá duelar no próximo Knicks de Nova York enquanto o time texano se dirige à costa leste para o oitavo jogo da temporada 2023/24.

Wembanyama mostra mãos incríveis no aquecimento pré-jogo

O Esporas estão atualmente em 3-4 e em último lugar na divisão Sudoeste, e estão em nono lugar geral na Conferência Oeste, logo acima do Los Angeles Lakers.

Eles podem voltar para 0,500 com uma vitória sobre o Knickscom o jogo começando às 19h30 EST do dia 8 de outubro.