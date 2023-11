ENEM 2023: prazo para pedir reaplicação da prova é estendido

Segundo as informações divulgadas pelo Inep, responsável pelo ENEM 2023, os estudantes que estavam inscritos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e não puderam comparecer nos dias de aplicação das provas poderiam solicitar a reaplicação do exame.

Nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, um comunicado oficial confirma que o prazo para enviar os pedidos de reaplicação ao Inep foi prorrogado.

Assim, para que você conheça o novo prazo e entenda como enviar a solicitação, separamos um resumo completo sobre a reaplicação das provas do ENEM 2023. Vamos conferir!

Prazo para solicitar reaplicação do ENEM 2023 é prorrogado

Conforme o calendário divulgado pelo Inep, os candidatos interessados em solicitar a reaplicação das provas do ENEM 2023 deveriam encaminhar o próprio pedido até esta sexta-feira, dia 17 de novembro. Porém, um anúncio oficial confirma que o prazo foi estendido e os estudantes poderão submeter os pedidos até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 20 de novembro.

O aumento do prazo foi necessário devido ao feriado da Proclamação da República (15 de novembro).

ENEM 2023: veja como solicitar a reaplicação das provas

Segundo as informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação, se um candidato inscrito no ENEM 2023 foi afetado por algum imprevisto que impediu a participação em algum dos dias de prova conforme as datas pelo calendário oficial (5 e 12 de novembro), é possível solicitar a reaplicação do exame.



Nesta edição do ENEM, a reaplicação das provas será realizada pelo Inep nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023.

Para solicitar a reaplicação das provas, os candidatos que faltaram em um dos ou dois dias de provas do ENEM devem encaminhar a solicitação por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na Página do Participante, no site do Inep.

Quem pode solicitar a reaplicação do ENEM 2023?

A reaplicação do ENEM 2023 será concedida somente em alguns casos. Confira quais são eles:

Problemas de saúde

Se um candidato contraiu determinadas doenças na semana de qualquer um dos dias de prova do ENEM 2023, ele teria o direito de faltar no exame e, consequentemente, de solicitar a reaplicação do ENEM.

Ao encaminhar o pedido, o candidato deverá enviar também um documento que comprove a situação. Além disso, as doenças previstas pelo Inep são as seguintes:

Tuberculose;



Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Varíola dos macacos (monkeypox);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

É importante destacar, porém, que a reaplicação não será concedida a um candidato que, por exemplo, se sentiu mal no dia do ENEM e abandonou o local de provas.

Problemas logísticos

Os estudantes que foram afetados por problemas logísticos que comprometeram a realização da prova nos locais determinados pelo Inep poderão solicitar a reaplicação do ENEM 2023.

Os problemas logísticos previstos pelo Inep são os seguintes:

falta de energia elétrica no local de prova que comprometia a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;



desastres naturais que prejudicaram a aplicação do ENEM devido ao comprometimento da infraestrutura do local;



falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que provocaram em comprovado prejuízo ao candidato.



Local de prova a mais de 30 km de distância do endereço de residência

Nesta edição do ENEM, estudantes de todo o Brasil reclamaram da distância dos locais de prova em relação aos endereços de residência informados durante a inscrição.

Diante dos protestos, o Inep emitiu um comunicado oficial dizendo que os candidatos não seriam prejudicados pela distância dos locais de prova e que todos os participantes teriam o direito de ser alocados para um local de prova que esteja localizado em um raio máximo de 30 quilômetros do CEP informado durante a inscrição.

Assim, os estudantes que foram alocados a uma distância superior a 30 quilômetros do próprio endereço de residência e, por esse motivo, não puderem comparecer a um dos dias do ENEM 2023, poderão solicitar a reaplicação das provas no site do Inep.