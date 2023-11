Enem 2023: Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte da zona rural para locais da prova na cidade

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece no domingo, 05 de novembro, em todo o país. Para agilizar o acesso dos estudantes da zona rural aos locais da prova em Penedo, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas vai disponibilizar transporte gratuito.

O apoio da Prefeitura de Penedo para alunos e alunos que residem nos povoados será feito por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com saída do transporte às 10 horas, nas seguintes rotas:

ROTA 01 – ILHA DAS CANAS E REGIÃO

ROTA 02 – MARITUBA, MURICI, CAPELA, RIACHO VERMELHO, CERQUINHA, SANTA. AMÉLIA E PEIXOTO

ROTA 03 – CARAPINA, CAMPO GRANDE, MANIBU, COOPERATIVA 01 E 02

ROTA 04 – TABULEIRO DOS NEGROS, ITAPORANGA, MARIZEIRO E CAMPO REDONDO

ROTA 05 – ESPIGÃO, PROSPERIDADE, SANTA MARGARIDA, CONRADO, CAMPO GRANDE E PALMEIRA ALTA

A prova terá início às 13h30, com os portões das escolas abertos ao meio-dia, fechando às 13 horas. Para acessar a sala de aplicação da prova é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação oficial com foto (RG, CTPS ou CNH).

Documentos digitais como e-Título, CNH digital e RG digital, nos respectivos aplicativos oficiais, também serão aceitos, exceto se for apresentado como captura de tela.

Os inscritos terão cinco horas e meia para fazer a prova, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de material transparente e tinta de cor preta, com proibição do uso de alguns objetos na sala da aplicação da prova.

Além da redação com tema atual, a primeira prova do Enem terá 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias e mais 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias.

Os gabaritos serão divulgados no dia 13 de novembro, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A segunda prova do Enem será aplicada no dia 12 de novembro e o resultado final em 13 de janeiro de 2024.

Boa prova!