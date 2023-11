ENEM 2023 registra abstenção de 32% no 2º dia de provas

No último domingo (12), milhões de estudantes brasileiros participaram do segundo e último dia de provas do ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela organização do ENEM, já divulgou dados muito importantes sobre o segundo dia de provas do ENEM 2023.

Assim, para que você possa consultar as informações divulgadas sobre a prova, separamos um resumo com os principais dados sobre o segundo dia do ENEM 2023. Confira!

Segundo dia do ENEM 2023: 32% dos candidatos não fizeram as provas

Em coletiva de imprensa realizada no último domingo (12), após a prova, o ministro da educação Camilo Santana divulgou que o segundo dia de provas do ENEM 2023 registrou um abstenção média nacional de 32%. Segundo o ministro, o índice é similar ao da última edição da prova, em 2022, quando foi registrado abstenção de 31,9%.

Outros dados importantes são aqueles relativos aos candidatos que não conseguiram participar das provas no último domingo. Segundo Santana, 2.217 candidatos foram eliminados por realizarem algum tipo de violação de regras previstas pelo edital do ENEM 2023, como portar equipamento eletrônico, sair da sala antes do horário permitido e não atender orientações dos fiscais das salas.

Também foi divulgado que 859 estudantes foram afetados por problemas logísticos no primeiro dia de provas do ENEM, como interrupções de energia, problemas com abastecimento de água ou emergências médicas. Mas, esses candidatos poderão solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira, dia 13 de novembro. A nova aplicação irá acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023.

ENEM tem imagens coloridas pela primeira vez



As provas do segundo dia do ENEM possuíam imagens coloridas, ao invés da versão em preto e branco, um fato que acontece pela primeira vez na história do exame.

A iniciativa foi pensada com o objetivo de aumentar a inclusão no ENEM, uma vez que as imagens coloridas podem melhoras a compreensão e leitura para os candidatos que possuem algum tipo de deficiência visual.

Inep investiga vazamento do caderno de questões

Após o fim da aplicação das provas do segundo dia do ENEM 2023, Camilo Santana também comentou sobre um novo vazamento de imagens da prova do ENEM no último domingo (12). É válido lembrar que o Inep já estava investigando a circulação de imagens da prova de redação primeiro dia na internet.

O Ministro da Educação afirmou que as imagens de uma prova do ENEM 2023 começaram a circular por volta de 17h, uma hora antes do horário em que os candidatos estariam autorizados a sair da prova com o caderno.

De acordo com o ministro, o Ministério da Educação já acionou a Polícia Federal para realizar as investigações necessárias, mas afirmou que nenhum participante do ENEM 2023 será prejudicado, uma vez que não houve confirmação de que o vazamento aconteceu do início da prova.

Questão do segundo dia é anulada

Camilo Santana confirmou que uma das questões das provas aplicadas no último domingo será anulada, uma vez que o item foi cobrado em uma edição anterior da prova aplicada para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL), em 2010.

A questão em questão abordava a gripe H1N1 e era a questão número 177 no caderno amarelo.

Segundo dia: como foi a prova do ENEM 2023?

No segundo e último dia de provas do ENEM, os candidatos resolveram 90 questões objetivas que foram divididas em duas seções diferentes:

Os portões dos locais de prova foram abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação das provas do ENEM 2023, por sua vez, começou às 13h30 e terminou às 18h30.

De acordo com as últimas informações divulgadas pelo Ministério da Educação, o gabarito da prova do ENEM será divulgado nesta terça-feira, 14 de novembro, às 19h. O resultado da prova, por sua vez, será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024.