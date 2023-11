ENEM dos CONCURSOS: como serão as provas? Governo espera mais de 1,5 milhão de inscritos. Edital em dezembro

Na semana passada, o Governo Federal anunciou oficialmente a banca que será responsável por toda organização do processo de seleção dos candidatos do Concurso Nacional Unificado.

Na última sexta-feira, 24, foi publicada a dispensa de licitação que confirma o nome da Fundação Cesgranrio como a banca organizadora do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido também como Enem dos Concursos.

Junto com a dispensa foi divulgado também o termo de referência que dá detalhes importantes sobre como será o processo de seleção dos candidatos.

De acordo com o documento, são esperados mais de 1,5 milhão de candidatos efetivamente inscritos. Confira mais detalhes a seguir:

Como serão as provas do Concurso Nacional Unificado?

Com edital está previsto para ser lançado até o dia 20 de dezembro deste ano, as provas serão realizadas ainda no primeiro semestre de 2024.

O concurso será dividido em duas etapas:

Primeira etapa, dividida nas seguintes fases:

Primeira fase: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas e dissertativas, de caráter classificatório e eliminatório;

exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas e dissertativas, de caráter classificatório e eliminatório; Segunda fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelos candidatos;

perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelos candidatos; Terceira fase: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório, na forma das disposições da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023;

procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório, na forma das disposições da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023; Quarta fase: procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas, de caráter unicamente eliminatório, para os cargos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) atendendo ao art. 7º da Medida Provisória nº 1.181, de 18 de julho de 2023;



Segunda etapa:

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Vale destacar que caso ocorram etapas adicionais, como cursos de formação, por exemplo, essas serão de responsabilidade dos órgãos e/ou entidades que aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado.

A prova objetiva, comum para todos, será realizada na data prevista de 25 de fevereiro de 2024.

Nesse mesmo dia, serão realizadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos inscritos, independentemente do cargo escolhido, além de provas de conhecimentos específicos e prova dissertativa que irão variar de acordo com cada área.

O que é o ENEM dos concursos?

Proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Nacional Unificado, apelidado de ENEM dos concursos, foi lançando em setembro deste ano e consiste, basicamente, em uma seleção onde os candidatos podem se inscrever e concorrer a diferentes vagas pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A seleção unificada ainda tem como diferencial o modo de aplicação das provas. De acordo com o Governo Federal, o exame será aplicado a nível nacional, em 180 cidades, seguindo moldes parecidos ao do ENEM, por isso o nome.

O principal objetivo do Concurso Nacional Unificado é centralizar os diferentes concursos autorizados neste ano e agilizar o processo de seleção dos novos servidores em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

O governo ainda pontua outros objetivos importantes do ENEM dos concursos:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Como o ENEM dos concursos vai funcionar?

O edital do ENEM dos concursos será lançado no dia 20 de dezembro deste ano contemplando, até o momento, 21 órgãos e 6.640 vagas.

Após o lançamento do edital, os candidatos deverão realizar a inscrição escolhendo uma das áreas de atuação (blocos temáticos) que desejam atuar e que estarão disponíveis no edital, conforme segue:

Administração e finanças públicas

Setores econômicos, infraestrutura e regulação

Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário

Educação, ciência, tecnologia e inovação

Políticas sociais, justiça e saúde

Trabalho e previdência

Dados, tecnologia e informação

Nível intermediário (nível médio)

Após selecionar o bloco de atuação desejado, o candidato deve indicar qual cargo / carreira pretende concorrer, por ordem de preferencia, entre as vagas disponíveis no bloco em questão.

Lembrando que a área escolhida pelo candidato pode abranger diferentes órgãos.

Ao finalizar a inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa.

A expectativa é que os resultados da primeira fase sejam lançados em abril de 2024.

Já os cursos de formação estão previstos para ocorrer entre junho e julho, enquanto as convocações devem ser iniciadas em agosto do próximo ano.

Para realizar a classificação final dos candidatos, a banca irá medir o desempenho de cada candidato na prova, além de considerar também a ordem de preferencia para os cargos que o candidato apontou no momento da inscrição.

Quais órgãos irão participar do ENEM dos concursos?

Até o momento já estão confirmados para o Concurso Nacional Unificado a participação de 21 órgãos federais, totalizando uma oferta de 6.640 vagas. São eles:

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 520 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas;

Governo Federal alerta sobre golpe do PIX aos candidatos do ENEM dos concursos

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta nesta semana comunicando que golpistas estão roubando dinheiro dos interessados em participar da seleção.

De acordo com a pasta, os interessados estariam recebendo um link falso para realizar a inscrição mediante o pagamento de uma taxa de R$ 107,82 que deveria ser paga via PIX para os golpistas.

No entanto, vale ressaltar que o edital será lançado apenas no dia 20 de dezembro e, portanto, ainda não estão abertas as inscrições.

“Somente após o edital ser publicado, as inscrições para o Concurso Nacional estarão abertas”, informou o MGI em nota.

O governo também ressaltou que não envia comunicados, links ou avisos para candidatos realizarem a inscrição.

“Todas as pessoas que receberam este tipo de mensagem podem informar o Ministério da Gestão pelo e-mail concursonacional@gestao.gov.br“, reforçou o MGI.