ENEM dos CONCURSOS já tem banca definida para as mais de 6.000 vagas; edital nos próximos dias

Governo Federal anunciou oficialmente a banca que será responsável por toda organização do processe de seleção dos candidatos do Concurso Nacional Unificado.

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido também como Enem dos Concursos, já tem banca definida.

A empresa que será responsável pela organização do certame será a Fundação Cesgranrio.

A informação foi anunciada nesta sexta-feira, 24, no site do próprio Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Participaram do processo de escolha da banca a Controladoria Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU).

A expectativa, segundo o próprio MGI, é que a assinatura do contrato com a Fundação Cesgranrio seja realizada até o fim de novembro.

Já o edital deve ser lançado até o dia 20 de dezembro deste ano, com provas previstas para o primeiro semestre de 2024.

Lembrando que apenas três bancas permanecem na disputa do processo licitatório para realização do Concurso Nacional Unificado:

Cebraspe;

Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Fundação CesGranrio.



A escolha da banca seguiu o critério da economicidade, ou seja, o valor mais barato pelo serviço, já que as três empresas apresentaram as qualificações necessárias.

“O Governo Federal tem a experiência do Enem, mas é a primeira vez que estamos fazendo uma prova de concurso público desse vulto, envolvendo 21 órgãos. Por isso, buscamos o apoio dos órgãos de controle desde o princípio, para que todas as etapas do concurso estejam em conformidade com as melhores práticas de gestão, transparência, legalidade e impessoalidade”, explicou Maria Aparecida Chagas Pereira, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI.

Agora, cabe a Fundação Cesgranrio divulgar o edital, receber as inscrições e organizar as provas objetiva e discursiva que ocorrerão, simultaneamente, em 180 cidades do país.

Comissão do CNU já está formada

A comissão organizadora do Concurso Nacional Unificado já foi definida. A portaria com os nomes dos membros que compõe a comissão foi publicada nessa segunda-feira, 20, no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento fazem parte da equipe de comissão:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI

Titular: Regina Coeli Moreira Camargo, responsável pela coordenação da Comissão

Suplente: Cristina Kiomi Mori

Advocacia-Geral da União (AGU)

Titular: Armando Miranda Filho

Suplente: Guilherme Brum de Almeida

Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República

Titular: Andrea Cordeiro de Souza

Suplente: Marina Godoy Guimarães Frota

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Titular: Ricardo Magalhães Dias Cardozo

Suplente: Isabel Cristina Silva Chagas

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Titular: Fernando Gaiger Silveira

Suplente: Alexandre dos Santos Cunha

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Titular: Alexandre de Ávila Gomide

Suplente: Magali Zilca de Oliveira Dantas

Clique aqui para ler o documento na íntegra.

Vale destacar que essa é a primeira comissão formada para o Enem dos Concursos, chamada de comissão de governança. A segunda comissão, intitulada de Comitê Consultivo e Deliberativo, será constituída por membros dos demais órgãos e ministérios que farão parte do CNU, conforme previsto em decreto

O que é o ENEM dos concursos?

Proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Nacional Unificado, apelidado de ENEM dos concursos, foi lançando em setembro deste ano e consiste, basicamente, em uma seleção onde os candidatos podem se inscrever e concorrer a diferentes vagas pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A seleção unificada ainda tem como diferencial o modo de aplicação das provas. De acordo com o Governo Federal, o exame será aplicado a nível nacional, em 180 cidades, seguindo moldes parecidos ao do ENEM, por isso o nome.

O principal objetivo do Concurso Nacional Unificado é centralizar os diferentes concursos autorizados neste ano e agilizar o processo de seleção dos novos servidores em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

O governo ainda pontua outros objetivos importantes do ENEM dos concursos:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Como o ENEM dos concursos vai funcionar?

O edital do ENEM dos concursos será lançado no dia 20 de dezembro deste ano contemplando, até o momento, 21 órgãos e 6.640 vagas.

Após o lançamento do edital, os candidatos deverão realizar a inscrição escolhendo uma das áreas de atuação (blocos temáticos) que desejam atuar e que estarão disponíveis no edital, conforme segue:

Administração e finanças públicas

Setores econômicos, infraestrutura e regulação

Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário

Educação, ciência, tecnologia e inovação

Políticas sociais, justiça e saúde

Trabalho e previdência

Dados, tecnologia e informação

Nível intermediário (nível médio)

Após selecionar o bloco de atuação desejado, o candidato deve indicar qual cargo / carreira pretende concorrer, por ordem de preferencia, entre as vagas disponíveis no bloco em questão.

Lembrando que a área escolhida pelo candidato pode abranger diferentes órgãos.

Ao finalizar a inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa.

A prova objetiva, comum para todos será realizada na data prevista de 25 de fevereiro de 2024.

Nesse mesmo dia, serão realizadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos inscritos, independentemente do cargo escolhido, além de provas de conhecimentos específicos e prova dissertativa que irão variar de acordo com cada área.

Após a primeira fase, os candidatos poderão ainda ser submetidos (a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas) a etapas de avaliação de títulos, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.

A expectativa é que os resultados da primeira fase sejam lançados em abril de 2024.

Já os cursos de formação estão previstos para ocorrer entre junho e julho, enquanto as convocações devem ser iniciadas em agosto do próximo ano.

Para realizar a classificação final dos candidatos, a banca irá medir o desempenho de cada candidato na prova, além de considerar também a ordem de preferencia para os cargos que o candidato apontou no momento da inscrição.

Quais órgãos irão participar do ENEM dos concursos?

Até o momento já estão confirmados para o Concurso Nacional Unificado a participação de 21 órgãos federais, totalizando uma oferta de 6.640 vagas. São eles:

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 520 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas;

Governo Federal alerta sobre golpe do PIX aos candidatos do ENEM dos concursos

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta nesta semana comunicando que golpistas estão roubando dinheiro dos interessados em participar da seleção.

De acordo com a pasta, os interessados estariam recebendo um link falso para realizar a inscrição mediante o pagamento de uma taxa de R$ 107,82 que deveria ser paga via PIX para os golpistas.

No entanto, vale ressaltar que o edital será lançado apenas no dia 20 de dezembro e, portanto, ainda não estão abertas as inscrições.

“Somente após o edital ser publicado, as inscrições para o Concurso Nacional estarão abertas”, informou o MGI em nota.

O governo também ressaltou que não envia comunicados, links ou avisos para candidatos realizarem a inscrição.

“Todas as pessoas que receberam este tipo de mensagem podem informar o Ministério da Gestão pelo e-mail concursonacional@gestao.gov.br“, reforçou o MGI.