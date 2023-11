As moedas raras, com sua rica história e valor intrínseco, são objetos de fascínio para muitos colecionadores e investidores.Entenda o que são moedas raras, como avaliar seu valor, onde comprá-las e vendê-las.

MOEDAS RARAS: entenda a determinação do valor e o fluxo de compra e venda

Moedas raras são, essencialmente, moedas históricas que circularam em um período específico ou foram criadas por governos para ocasiões especiais, como os Jogos Olímpicos.

Contudo, a raridade desse tipo de item é um fator determinante em seu valor. Em suma, um exemplo marcante é uma moeda do período imperial brasileiro. Assim, datada de 1822, que foi leiloada em 2014 por impressionantes US$ 500 mil, tornando-se a moeda mais cara da história do Brasil.

Se você tem o hábito de guardar itens de família, pode ser que entre eles existam moedas raras que possam valer uma quantia considerável, dependendo de sua raridade. Assim, a avaliação é fundamental para determinar o valor do item e sua raridade. Para isso, existem lojas especializadas, tanto físicas quanto online.

No Brasil, o site “Brasil Moedas” oferece a oportunidade de cadastrar suas moedas para avaliação. Após a análise e a estimativa do valor, o proprietário pode optar por colocá-las à venda. Além disso, a Sociedade Numismática Brasileira (SNB), fundada em 1924, disponibiliza informações sobre compradores, como casas de leilões, lojas e colecionadores particulares interessados em adquirir moedas raras.

Em suma, o valor de moedas consideradas raras é influenciado pela quantidade de exemplares produzidos, seu estado de conservação e a data de lançamento. Certamente, isso significa que nem sempre as moedas mais antigas são as mais caras; moedas mais recentes que tiveram uma tiragem limitada também podem ter um alto valor.

Onde comprar e vender moedas raras?

Além dos leilões tradicionais, os marketplaces, como o Ebay e o Mercado Livre, são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e encontrar potenciais compradores para iniciar ou expandir sua coleção. Uma vez que por meio do comércio eletrônico, você também pode se conectar com colecionadores e vendedores estrangeiros.



Você também pode gostar:

Contudo, é importante ter cuidado ao realizar transações online, especialmente quando se trata de itens colecionáveis. Assim, recomenda-se que a negociação de compra ou venda seja feita preferencialmente por meio de um intermediário de pagamentos para garantir a segurança da transação.

Moedas comemorativas

Em resumo, as moedas comemorativas são moedas especiais criadas em homenagem a datas significativas, tornando-as raras e valiosas para colecionadores. Um exemplo notável são as moedas produzidas em comemoração aos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.

Para celebrar o evento no Brasil, o Conselho Monetário Nacional lançou 16 moedas diferentes, divididas em quatro conjuntos de quatro moedas, cada uma representando um esporte olímpico.

No entanto, elas tiveram uma tiragem de 19.980.000 unidades e foram feitas de material bimetálico, com núcleo em aço inoxidável e anel em aço revestido de bronze. Assim, medindo 27 milímetros de diâmetro e pesando 7 gramas, essas moedas agora são cobiçadas por colecionadores e podem valer até R$ 7 mil cada uma.

Na mesma época, o Conselho também lançou moedas especiais para colecionadores, totalizando 20 moedas: 4 em ouro e 16 em prata. Essas peças são consideradas as mais raras de encontrar e, portanto, ainda mais valiosas.

Reverso invertido

O termo “reverso invertido” pode parecer confuso. Contudo, refere-se a moedas que, quando viradas para cima, apresentam a imagem do lado oposto na mesma direção do lado anterior. Sendo assim, esse erro de fabricação torna essas moedas raras e valorizadas. O valor de tais itens pode variar de R$ 200 a R$ 800 em sites de venda.

Moeda de 1 real de 1998

Uma moeda de 1 real lançada em 1998, em comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um exemplo de moeda que provavelmente passou por sua carteira ou a de alguém que você conhece. Visto que foram produzidos apenas 600 mil exemplares dessa moeda, um número relativamente baixo para moedas que costumam circular em milhões de unidades.