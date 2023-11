Entenda AGORA os efeitos do CALORÃO para a população brasileira: é de SURPREENDER

A primavera se iniciou no mês de setembro, entretanto, os brasileiros veem enfrentando um intenso calorão já há algum tempo. Nas próximas semanas, prevê-se uma onda de ar quente ainda mais extrema, que afetará a maior parte do país.

O calorão forte gera grande preocupação devido às temperaturas alarmantes que podem ter impacto na saúde humana. Portanto, é crucial que os cidadãos brasileiros estejam atentos e saibam como se proteger durante esse período. Assim, descubra a seguir em quais regiões do país se espera uma forte onda de climas quentes.

Regiões brasileiras enfrentarão calorão

Meteorologistas emitiram um alerta para que as pessoas estejam preparadas para uma situação excepcional de calor em grande parte do território nacional nas próximas semanas. As temperaturas esperadas devem superar consideravelmente as médias históricas de temperatura máxima em todas as cinco regiões do Brasil. Assim, haverá um alto potencial de quebra de recordes para novembro e possivelmente os meses seguintes.

Nos próximos dias, os brasileiros podem esperar uma massa de ar quente extrema. O calorão já está intenso no início da semana no Centro-Oeste e Sudeste. Contudo, na segunda metade da semana, espera-se um reforço na massa de ar com temperaturas excepcionalmente elevadas.

Embora o calor intenso não esteja raro em várias áreas do Brasil em novembro, a gravidade do calorão esperado torna a situação perigosa, exigindo atenção das autoridades. Vários estados podem enfrentar um período intenso e extremo, com temperaturas próximas ou acima de 40ºC.

Quais regiões serão afetadas pelas ondas de calor intensas?

As regiões que serão mais afetadas por essa grande onda de calor incluem:

Mato Grosso do Sul;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Maranhão;

Mato Grosso;

Distrito Federal;

Minas Gerais;

Bahia;

Pará;

Rondônia;

Goiás.



É importante destacar que o calor mais intenso atingirá principalmente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Dessa forma, as temperaturas serão superiores a 40ºC em grande parte das cidades desses estados. Em especial, a região do Pantanal e áreas próximas podem registrar temperaturas máximas ainda mais extremas.

Além disso, a região do Centro-Oeste estará no epicentro desse calor intenso, concentrando-se especialmente entre o Paraguai e os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em algumas áreas dessas regiões, as temperaturas podem chegar a incríveis 43ºC a 45ºC, situando-se no centro do domo de calor.

Consequências do calorão

O calor intenso pode ter sérias consequências para a saúde humana, o meio ambiente e a economia.

Consequências para a saúde humana

As altas temperaturas podem causar uma série de doenças, incluindo:

Insolação: é uma condição grave que ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura interna. Os sintomas incluem febre alta, vermelhidão na pele, confusão mental e convulsões;

Exaustão pelo calor : é uma condição menos grave que a insolação, mas ainda pode ser perigosa. Os sintomas incluem fadiga, tontura, dores de cabeça e cãibras musculares;

: é uma condição menos grave que a insolação, mas ainda pode ser perigosa. Os sintomas incluem fadiga, tontura, dores de cabeça e cãibras musculares; Desidratação: ocorre quando o corpo perde mais líquidos do que ingere. Os sintomas incluem sede, boca seca, urina escura e diminuição da micção;

Problemas respiratórios: o ar quente e seco pode ressecar as vias aéreas, aumentando o risco de infecções e crises de asma;

Doenças cardiovasculares: as altas temperaturas podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.

Consequências do calorão para o meio ambiente

O calor intenso pode causar uma série de problemas ambientais, incluindo:

Seca: as altas temperaturas podem evaporar a água da superfície, provocando secas em regiões que já são naturalmente secas;

Incêndios florestais: as altas temperaturas e a baixa umidade do ar podem aumentar o risco de incêndios florestais;

Danos à agricultura: as altas temperaturas podem prejudicar o crescimento das plantas, causando perdas na produção agrícola.

Consequências para a economia

O calor intenso pode causar uma série de problemas econômicos, incluindo:

Perdas na produtividade: as altas temperaturas podem causar fadiga e diminuição da concentração, o que pode levar a perdas na produtividade no trabalho e na escola;

Aumento dos custos de energia: as pessoas precisam usar mais energia para se refrescar, o que pode aumentar os custos de energia para as famílias e as empresas;

Perdas econômicas: as altas temperaturas podem causar danos a infraestrutura, como estradas e pontes, o que pode levar a perdas econômicas.

Como se proteger do calorão intenso

Para se proteger do calorão, é importante tomar as seguintes medidas:

Beba bastante líquido: é importante se manter hidratado, mesmo se você não sentir sede;

Evite atividades físicas ao ar livre durante as horas mais quentes do dia: as atividades físicas devem ser realizadas em ambientes frescos e ventilados;

Use roupas leves e claras: as roupas leves e claras ajudam o corpo a se refrescar;

Use protetor solar: o protetor solar ajuda a proteger a pele dos raios UV.