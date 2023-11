Entenda como é realizada a correção das provas e das redações

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Os candidatos aguardam ansiosamente pela correção das provas para descobrir se alcançaram a classificação necessária para ingressar em uma universidade. Neste artigo, exploraremos em detalhes como as provas objetivas e as redações do Enem são corrigidas, levando em consideração a metodologia adotada e os critérios de avaliação.

Correção das Provas Objetivas

Após a realização das provas, os malotes contendo os cartões-resposta e as folhas de redação de cada candidato são recebidos pelo consórcio aplicador do Enem. Todo o processo de separação e digitalização é monitorado por câmeras de segurança em tempo integral, garantindo integridade e confiabilidade dos dados.

A correção das provas objetivas é feita por meio da tecnologia de reconhecimento do cartão-resposta. Apenas as respostas efetivamente marcadas, sem emendas ou rasuras, com caneta esferográfica de tinta preta, serão consideradas. Essa medida é importante para possibilitar a leitura óptica do cartão-resposta.

O cálculo da nota é baseado na Teoria da Resposta ao Item (TRI), uma metodologia que utiliza modelos matemáticos para representar a relação entre a probabilidade de o participante acertar uma questão e seu conhecimento na área avaliada. Com esse modelo, é possível diferenciar alunos com a mesma quantidade de acertos, levando em consideração a natureza específica de cada questão.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), algumas questões são acertadas consistentemente apenas por participantes com habilidade elevada, enquanto outras são frequentemente acertadas pela maioria. Dessa forma, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos podem ter notas diferentes, dependendo dos itens que acertaram ou erraram.

Correção das Redações

As redações do Enem são avaliadas de forma criteriosa, levando em consideração cinco competências determinadas pelo Inep. Cada redação é corrigida por dois avaliadores, que atribuem notas entre zero e 200 pontos para cada uma das competências. Em caso de discrepância, uma terceira avaliação é realizada para garantir a imparcialidade e precisão da nota final.

Os arquivos digitalizados das redações são repassados ??às equipes responsáveis ??pela correção dos textos. A transcrição das redações para a Folha de Redação é feita com caneta esferográfica preta, para garantir a legibilidade e facilitar a correção.



A nota final da redação é atribuída em uma escala que varia de 0 a 1000 pontos, sendo uma mídia aritmética das notas totais atribuídas para cada competência. Caso as notas dos avaliadores apresentem uma diferença superior a 100 pontos ou uma diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências, uma nova avaliação é realizada por um terceiro avaliador. Nesse caso, a nota final é a média das notas que mais se aproximam.

Resultados e Boletim de Desempenho

Com as notas das provas objetivas e das redações, o Inep processa os resultados e gera o Boletim de Desempenho do participante. Esse boletim é disponibilizado na Página do Participante e no aplicativo do Enem em janeiro do ano seguinte à realização do exame.

O Boletim de Desempenho apresenta a nota obtida em cada área de conhecimento avaliada, bem como a nota da redação. Além disso, é possível visualizar a pontuação em relação aos demais participantes, permitindo que o candidato tenha uma noção de seu desempenho em comparação com os demais concorrentes.

Oportunidade de mostrar seu potencial

A prova das correções e redações do Enem é um processo rigoroso e criterioso, que busca avaliar de forma justa e imparcial o conhecimento e habilidades dos participantes. A utilização da Teoria da Resposta ao Item na correção das provas objetivas permite diferenciar alunos com a mesma quantidade de acertos, levando em consideração a dificuldade das questões. Já a correção das redações é realizada com base em cinco competências, garantindo uma avaliação abrangente e precisa.

O Enem é uma oportunidade para os estudantes mostrarem seu potencial e conquistarem uma vaga no ensino superior. Ao entender como as provas e redações são corrigidas, os candidatos podem se preparar de forma mais eficiente e saber o que esperar do processo de avaliação.

Lembrando que as notas do Enem podem ser utilizadas para concorrer às vagas no ensino superior público pelo Sisu, às bolsas de estudo em instituições privadas pelo ProUni e aos financiamentos pelo Fies. Portanto, é fundamental se preparar e buscar um bom desempenho no exame.