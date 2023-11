A transferência de carro é um processo fundamental para garantir a legalidade e a responsabilidade sobre a propriedade de um veículo. No entanto, muitos proprietários de veículos ainda têm dúvidas sobre como funciona esse procedimento.

Desse modo, continue lendo para esclarecer todas as dúvidas. Além disso, saiba como é o passo a passo da transferência de veículo. Enfim, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

O que é a transferência de carro?

Primeiramente, antes de saber como realizar a transferência de veículo, é importante entender o que significa esse termo.

Assim sendo, é um procedimento que se refere à alteração no registro de propriedade de um veículo, seja ele um carro, moto, caminhão ou outro.

Aliás, essa mudança ocorre quando o proprietário (vendedor) transfere os direitos sobre o veículo para o novo dono (comprador).

Entenda o passo a passo da transferência de carro

Os proprietários de veículos podem realizar o processo de transferência de diversas formas. Dessa maneira, é possível efetuá-lo presencialmente no Detran ou por meio de despachantes credenciados.

Além disso, em alguns casos, a transferência também pode ser realizada de forma online, proporcionando maior comodidade aos envolvidos.

Dessa forma, confira abaixo o passo a passo de como realizar essa transferência:

1. Reúna a documentação necessária

Primeiramente, antes de iniciar o processo, certifique-se de ter todos os documentos exigidos.

Desse modo, para pessoa física, isso inclui:

Um documento oficial com foto;

CPF ;

Comprovante de endereço;

Certificado de Registro de Veículo (CRV) original preenchido e reconhecido por autenticidade, e;

Comprovante de quitação de débitos.

Entretanto, se a transferência envolve uma pessoa jurídica, além dos documentos padrão, também é necessário apresentar:

O documento oficial com foto e CPF do representante legal;

Comprovante de poderes;

Cartão do CNPJ e;

Comprovante de quitação de débitos.

2. Visite o Detran ou Despachante Credenciado

Então, depois de reunir todos os documentos necessários, é hora de escolher como realizar a transferência. Portanto, há duas formas: presencialmente no Detran ou em um despachante credenciado.

Assim, caso opte por um despachante, certifique-se de escolher um profissional autorizado para evitar complicações.

3. Preencha o CRV e reconheça firma

Com a documentação em mãos, preencha corretamente o Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Desse modo, depois de finalizar o preenchimento, reconheça firma autenticando as assinaturas do comprador e do vendedor.

4. Quitação de débitos

Certifique-se de que todos os débitos relacionados ao veículo estejam quitados. Ademais, em caso de transferência interestadual, também é necessário quitar os débitos que ainda vencerão.

Consulte o Detran do seu estado para obter informações precisas sobre o valor da transferência. Isso porque este valor pode variar e geralmente inclui:

A taxa de transferência de propriedade;

Emissão de CRV e;

A realização da vistoria.

5. Efetue a transferência online, se disponível

Finalmente, vale destacar que alguns estados oferecem a opção de realizar a transferência de forma online.

Assim sendo, se essa opção estiver disponível, siga as instruções que site do Detran de seu estado fornece para facilitar o processo de transferência online.

Qual o valor da transferência de carro?

Assim como já mencionado acima, o valor da transferência de propriedade de veículo pode variar conforme o estado.

Por exemplo, no Paraná, o custo atual é de R$ 325,37, incluindo taxa de transferência, emissão de CRV e vistoria.

Portanto, recomenda-se consultar o site do Detran do estado correspondente para obter informações específicas sobre os valores.

Confira o prazo para transferência e consequências de atraso

De acordo com o Art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o novo proprietário tem 30 dias para efetivar a transferência e obter o novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Além disso, o não cumprimento desse prazo resulta em uma infração de gravidade média, acarretando multa de R$130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Comunique a venda e evite problemas futuros

Por fim, cabe observar que além do comprador realizar a transferência, o antigo proprietário deve fazer a comunicação de venda junto ao órgão competente. Aliás, essa medida é essencial para evitar complicações futuras e assegurar que a responsabilidade sobre o veículo seja devidamente transferida.

Lembre-se que a transferência de carro é um processo que demanda atenção aos detalhes e cumprimento de prazos. Sendo assim, seguir corretamente cada etapa e providenciar a documentação necessária é fundamental para assegurar a legalidade da transação e evitar problemas futuros.

Agora que você já sabe o passo a passo da transferência de carro, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!