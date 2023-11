O dinheiro é uma parte essencial de nossas vidas cotidianas, mas nem todos param para pensar no valor que uma nota de real pode realmente ter. Surpreendentemente, existem cédulas de R$100 que podem ser vendidas por até R$ 4.500 e moedas de R$1 que alcançam preços estratosféricos, chegando a R$ 8.000. Mas o que confere a esses itens um valor tão alto?

Raridades: entenda o valor intrínseco das NOTAS E MOEDAS do REAL

Em suma, a raridade é um dos fatores mais determinantes no preço de uma nota ou moeda. Como o colecionador de notas e moedas raras, um especialista destaca que a tiragem é o primeiro ponto a ser observado para avaliar o valor de uma cédula.

Notas raras

Um exemplo notável é a cédula de R$ 5 que pertence à série CJ, com a assinatura do ministro Henrique Meirelles e do presidente do Banco Central Alexandre Tombini. Desse modo, esta cédula teve uma baixa tiragem, com apenas cerca de 400 mil unidades impressas, tornando-se um tesouro para colecionadores, com um preço que chega a R$ 300.

Outro exemplo impressionante é uma nota de R$20 que pode ser vendida por até R$ 400. Em resumo, esta cédula faz parte da série CD, com as assinaturas de Alexandre Tombini e do ex-ministro Joaquim Levy, e teve uma tiragem extremamente baixa, com apenas 240 mil cédulas produzidas. Isso contrasta com notas comuns que podem ter de 30 milhões a 100 milhões de exemplares em circulação.

Qualidade e conservação: a beleza faz a diferença

A qualidade de conservação é outro fator importante que contribui para a valorização das moedas e notas. Desse modo, especialistas ressaltam a importância disso e usa o termo “flor de estampa” para descrever notas bem conservadas. Ou seja, aquelas que se mantêm em condições semelhantes às de quando saíram do banco.

Resumindo, essas notas recebem o valor máximo dentro do catálogo de coleção. No entanto, quando uma nota está suja, rasgada ou surrada, ela perde um valor considerável. Portanto, a qualidade de conservação desempenha um papel fundamental na determinação do valor de uma nota ou moeda, podendo fazer a diferença entre uma peça comum e uma peça valiosa.



O tempo nem sempre é um fator decisivo

Muitas pessoas acreditam que qualquer moeda ou nota antiga automaticamente tem um alto valor no mercado, mas isso não é necessariamente verdade.

Contudo, segundo especialistas, notas impressas a partir da metade do século passado até os dias atuais dependem mais do estado de conservação, da tiragem e de possíveis erros de impressão para alcançar um bom valor no mercado de colecionadores.

Isso porque existem muitas cédulas comuns de 1 ou 2 cruzeiros da década de 1950 que não são necessariamente valiosas. Sendo assim, a idade não é o único fator determinante. Uma vez que a raridade, a conservação e a demanda do mercado desempenham papéis igualmente importantes.

Como avaliar o valor de suas notas e moedas?

Se você tem notas ou moedas antigas em casa e deseja avaliar seu valor, existem algumas opções disponíveis. Os colecionadores recomendam procurar um especialista em numismática para avaliar sua coleção.

Além disso, outra alternativa é procurar catálogos oficiais disponíveis em livrarias, como o “Catálogo Vieira Cédulas Brasileiras” e o “Bentes Livro Oficial das Moedas do Brasil 1500 – 2022”.

Por fim, é possível encontrar vídeos na internet feitos por colecionadores experientes que explicam quais são os modelos mais raros e como identificá-los.

Diversos fatores impactam a precificação de moedas e notas raras

Em resumo, o valor de uma nota ou moeda pode ser muito maior do que o número impresso nela, graças à raridade, qualidade de conservação e outros fatores.

Portanto, se você se deparar com notas ou moedas antigas, faça uma pesquisa cuidadosa e considere procurar a orientação de especialistas para descobrir seu verdadeiro valor no mercado de colecionadores.