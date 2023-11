Entenda por que o WhatsApp está parando de funcionar em alguns celulares

O aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, está passando por uma série de mudanças significativas que estão gerando discussões acaloradas entre os usuários. Algumas de suas funcionalidades estão sendo descontinuadas em certos aparelhos. Mas, afinal, você sabe o motivo? E se seu dispositivo está na lista dos afetados? Vamos desvendar este mistério!

Mudanças de compatibilidade do WhatsApp

O ritmo frenético do avanço tecnológico exige que aplicativos como o WhatsApp estejam sempre à frente, disponibilizando novos recursos e garantindo a segurança dos usuários. Neste sentido, o WhatsApp faz ajustes regulares, descontinuando o suporte a modelos de celulares mais antigos que não possuem mais a capacidade técnica necessária para executar suas funções mais recentes. Isso significa que alguns smartphones não serão mais compatíveis com o aplicativo após uma data específica.

Notificações para usuários afetados

O WhatsApp tem o compromisso de não deixar seus usuários desamparados. Se o seu celular está na lista dos que perderão o suporte, o aplicativo enviará notificações informando sobre a mudança. Assim, os usuários têm tempo para se preparar e buscar alternativas, seja atualizando o sistema operacional ou mesmo trocando de dispositivo.

Modelos de celulares afetados

A lista de dispositivos que serão incompatíveis com o WhatsApp é extensa e inclui modelos de marcas conhecidas. Alguns exemplos são:

Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II Huawei Ascend Mate Sony Xperia M Lenovo A820 ZTE UMI V95

Se você identificou que o seu modelo está na lista, é recomendável que considere adquirir um dispositivo mais recente. Dessa forma, você poderá continuar usando o WhatsApp sem interrupções e aproveitar as novas funcionalidades e melhorias que estão sempre sendo adicionadas.



Atualize seu dispositivo

Manter-se atualizado com as novas tecnologias é essencial para garantir acesso às melhores experiências digitais e de comunicação. Se o seu celular está na lista dos que não serão mais compatíveis com o WhatsApp, veja isso como uma oportunidade para atualizar seu dispositivo. Dessa forma, você não apenas continuará conectado com seus contatos, mas também poderá desfrutar de um aparelho mais rápido e seguro.

Novidades no WhatsApp

Pagamentos pelo Aplicativo

Uma das atualizações mais significativas foi a introdução do pagamento direto pelo aplicativo. Os usuários agora podem realizar transações comerciais diretamente pelo WhatsApp, utilizando cartões de crédito, débito e pré-pago. Este recurso é especialmente útil para pessoas que desejam comprar produtos ou serviços de pequenas empresas.

Proteção de Conta

O WhatsApp também introduziu um novo recurso de proteção de conta. Esse recurso requer que o usuário confirme sua identidade no dispositivo original sempre que tentar acessar sua conta em um novo dispositivo. Isso ajuda a manter as contas dos usuários seguras e evitar o sequestro de contas.

Verificação de Dispositivo

Outra atualização importante é o recurso de verificação de dispositivo. Esse recurso cria diferentes tokens de segurança para identificar se o servidor tentando acessar o WhatsApp pertence realmente ao proprietário da conta. Isso ajuda a proteger as contas dos usuários contra possíveis ataques de malware.

Modo Companheiro

O “Modo Companheiro” é um recurso atualmente em teste que permitirá aos usuários conectar uma mesma conta do WhatsApp em até quatro dispositivos diferentes. Isso permitirá que os usuários acessem seus chats em vários dispositivos móveis, mesmo que o smartphone principal não esteja conectado à internet.

Adicionar e Editar Contatos pelo Aplicativo

Outro recurso útil recentemente introduzido é a capacidade de adicionar e editar contatos diretamente pelo aplicativo do WhatsApp. Antes, era necessário adicionar ou editar contatos pela agenda nativa do dispositivo, mas agora tudo pode ser feito diretamente pelo app.

Grupos que Expiram

Um recurso futuro que já está gerando muita expectativa é a introdução de grupos que expiram. Este recurso permitirá que os usuários definam um período de tempo após o qual o grupo expira, ajudando a manter o aplicativo organizado e economizar espaço no dispositivo.