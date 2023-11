Entre os Links: Alex Pereira e Tom Aspinall coroados no UFC 295, Jon Jones, última dança do Bellator?

O UFC 295 proporcionou um evento emocionante no Madison Square Garden, e quando a poeira baixou na Arena Mais Famosa do Mundo, Alex Pereira entrou no clube campeão das duas divisões, enquanto Tom Aspinall afirmou ser o melhor peso pesado do MMA ao atropelar Sergei Pavlovich em pouco mais de um minuto. Para onde vai Pereira a partir daqui? E poderíamos conseguir uma briga entre Aspinall e Jon Jones?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel recapitula o UFC 295, discute o que poderia ser o próximo passo de Pereira em sua primeira defesa de título aos 205, se a luta da trilogia Israel Adesanya pudesse acontecer, e Jamahal Hill se sentindo desrespeitado antes de um potencial confronto entre o ex-campeão e Pereira. Além disso, os tópicos incluem a conquista do título provisório de Aspinall, se ele pudesse ter força suficiente para mudar os planos do UFC de uma luta entre Jones e Stipe Miocic, outros destaques do UFC 295, UFC Vegas 82 de sábado, encabeçado por Brendan Allen x Paul Craig, Bellator 301 sendo um ótimo cartão no papel – mas possivelmente o final da promoção – e muito mais.

O apresentador Mike Heck moderará o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e o recente vencedor do Gamebred Bareknuckle, Randy Costa.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.