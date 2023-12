Entre os links: Mike Perry x Eddie Alvarez, UFC Austin, PFL Championship, notícias da luta de férias de Dana White

Depois de um raro fim de semana de folga no UFC, eles voltam neste sábado para o UFC Austin, que é uma das melhores ofertas do Fight Night do ano, enquanto o BKFC pode trazer a luta mais louca do fim de semana entre Mike Perry e Eddie Alvarez.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discutirá o card do UFC de sábado no Texas, a luta principal entre Beneil Dariush e Arman Tsarukyan, o novo co-evento principal do peso leve entre Bobby Green e o substituto de última hora Jalin Turner, e muito mais. . Além disso, eles discutirão um card carregado do BKFC 56 encabeçado por Perry vs. Alvarez, os ex-pesos pesados ​​​​do UFC Ben Rothwell e Todd Duffee no co-evento principal, os anúncios do fim de semana de feriado de Dana White na semana passada – e um possível vazamento para Kevin Holland vs. • Michael Page — classificação do evento do Campeonato Mundial PFL e as melhorias que precisam ser feitas e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Shaun Al-Shatti.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.