Entre os links: Prochazka x Pereira, Pavlovich x Aspinall, UFC 295, Dana White anuncia lutas pelo título

O UFC retorna ao Madison Square Garden neste sábado para o UFC 295 com duas lutas pelo título mundial – Jiri Prochazka x Alex Pereira pelo título vago dos meio-pesados, e Sergei Pavlovich x Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados. Com Jon Jones x Stipe Miocic não acontecendo mais, como essas lutas pelo título, e o evento como um todo, se sustentam no papel?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discutirá o evento principal Prochazka x Pereira, o que poderia ser o próximo para o vencedor, e se Pereira vencer, o que isso significa para seu legado nos esportes de combate como duas divisões campeão em apenas sua 11ª luta profissional, além de ser campeão do Glory em duas divisões? Além disso, eles discutirão Pavlovich x Aspinall, para onde vai a divisão dos pesos pesados, se um dos participantes interessar Jones o suficiente para ficar por perto após uma eventual luta com Miocic, Dana White anunciando Sean Strickland x Dricus Du Plessis, Alexander Volkanovski x Ilia Topuria e Sean O’Malley x Marlon Vera 2 serão a atração principal dos três primeiros pay-per-views de 2024, a vitória de Jailton Almeida sobre Derrick Lewis e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Andreas Hale, do The Sporting News.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.