Enviar documentos do CalFresh: Quando é o último dia em novembro de 2023 para renovar seus benefícios?

Aatravessando o estado da Califórnia, muitos indivíduos e famílias estão inscritos no CalFresh esquema, que é o nome do estado para seu vale-refeição programa.

É um programa muito popular, que paga mensalmente créditos que podem ser usados ​​​​para comprar alimentos mais saudáveis ​​​​na loja.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Há uma longa lista de critérios de elegibilidade para se inscrever no CalFresh, mas você também deve ter em mente que precisará renovar novamente em algum momento.

Como funciona a recertificação CalFresh?

O site do governo explica que para manter seus benefícios CalFresh intactos, você deve preencher uma nova solicitação antes do dia 15 do mês em que seu período de certificação terminará.

Se o seu período de certificação CalFresh terminar em novembro, você terá até quarta-feira, 8 de novembro de 2023, para renovar.

Se você não sabe e está se perguntando quando termina o período de certificação, para a maioria das pessoas no esquema CalFresh o período de certificação é de 12 meses.

No entanto, alguns agregados familiares com membros idosos ou deficientes recebem um período de certificação de 24 meses.

De qualquer forma, você deverá receber um aviso de recertificação CalFresh do governo local para lembrá-lo quando o período de certificação estiver acabando.

Como faço o upload de documentos para o BenefitsCal?

A recertificação fará com que você passe por um novo processo de envio de documentos do CalFresh.

Na maioria dos condados, é possível recertificar online e fazê-lo através do portal BenefitsCal.

Quanto a como navegar no estágio de envio de documentos do CalFresh no BenefitsCal, procure o que é chamado de ‘Centro de Documentos’, pois é aqui que você fará upload e armazenará todos os documentos necessários como evidências para mostrar por que você deve continuar recebendo os benefícios do CalFresh.

Depois de fazer upload de um documento no BenefitsCal, você receberá um recibo de confirmação que inclui a data e hora do envio, o número do seu caso e outros detalhes sobre o seu perfil.