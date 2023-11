Erin Andrews oferece explicação para seus comentários sobre Charissa Thompson após polêmica

Charissa Thompson’As revelações recentes em um podcast sobre a fabricação de informações durante seu tempo como repórter secundária levaram Erin Andrews para esclarecer sua posição sobre o assunto.

Thompson, agora um apresentador da cobertura da NFL da Amazon Prime e FOX Sports, revelou que, quando não conseguia entrar em contato com o técnico ou jogador, ela inventava informações. Esta declaração gerou polêmica dentro da comunidade de reportagens secundárias.

Thompson continuou a trabalhar em uma nova função como anfitriã no Thursday Night Football, com sua nomeação mais recente ocorrendo no confronto entre o Notas de búfalo e a Denver Broncos.

Como Erin Andrews reagiu?

Erin Andrews, que co-apresenta o podcast “Calm Down” com Thompson, fez comentários semelhantes dois anos antes, admitindo que recorreria à mesma prática se necessário.

Em resposta à controvérsia que se seguiu, a porta-voz de Erin Andrews, Jill Fritzo, divulgou um comunicado ao New York Times, afirmando que Andrews priorizou consistentemente a precisão em seus relatórios ao longo de sua carreira.

“Durante toda a sua carreira, Andrews manteve uma estreita relação de trabalho com treinadores, jogadores e pessoal de relações públicas para garantir a confiabilidade de suas reportagens”, declarou Fritzo.

Os comentários de Thompson geraram reação de outros repórteres secundários, incluindo Tracy Wolfson da CBS, Molly McGrath da ESPN e a ex-repórter da NBC Michele Tafoya.

Eles criticaram Thompson por sua abordagem, considerando-a inadequada. Em resposta ao alvoroço, Thompson pediu desculpas no Instagram, expressando pesar se seus comentários foram mal compreendido ou tirado do contexto.

O incidente desencadeou um debate mais amplo na comunidade de reportagens desportivas sobre a integridade jornalística e a importância da precisão, especialmente no ambiente dinâmico e acelerado das reportagens paralelas.