Escritores da Sports Illustrated ‘horrorizados’ com acusações de IA e exigem respostas

Os escritores humanos da Sports Illustrated dizem que estão chocados com as alegações de que sua alta administração publicou artigos gerados por IA em sua plataforma… e agora estão exigindo respostas.

O meio de comunicação informou que a Sports Illustrated usaria imagens de um site que produz fotos de rostos geradas por IA para páginas falsas de autores e, em seguida, atribuiria histórias a elas. Às vezes, de acordo com o relatório, as histórias também seriam escritas por IA.

Em uma declaração contundente divulgada no final da tarde de segunda-feira pelos redatores da SI – que se autodenominam SI Union – eles disseram que estavam “horrorizados” com o relatório… e agora querem ação de sua empresa-mãe, The Arena Group, o mais rápido possível, se tudo é considerado verdade.

O Sindicato também disse no comunicado que “deplora estar associado a algo tão desrespeitoso para com nossos leitores”.

De acordo com o Futurism, o The Arena Group não respondeu às perguntas sobre as supostas invenções… embora o veículo afirme que “todos os autores gerados por IA desapareceram do site da Sports Illustrated sem explicação” após entrar em contato.