Espaçolaser ABRE MAIS DE 40 VAGAS em novembro; Veja mais!

A Espaçolaser, empresa que tem o propósito de auxiliar seus alunos a conquistar seus objetivos e necessidades de forma rápida e personalizada, com profissionais altamente capacitados em saúde corporal, está contratando novas pessoas no mercado. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as vagas disponíveis:

Biomédico (a) Esteta – São Paulo – PR – Esteticista: Realizar avaliação e atendimento ao cliente, além de procedimentos de estética facial, como: todos os tipos de preenchimentos, toxina botulínica, peelings, Skinbooster, Luz pulsada, Microagulhamentos e laser facial;

Biomédico (a) – Especialista Do Laser – Campinas – SP – Esteticista;

Esteticista – Especialista Do Laser – Campinas – SP – Esteticista;

Fisioterapeuta Técnica Comercial – Shopping Serramar – Caraguatatuba – SP – Depilação;

Gerente de Vendas e Promoção – Pirassununga – SP – Depilação;

Fisioterapeuta Técnica Comercial – Cajamar – Anhanguera Parque Shopping – Cajamar – SP;

Esteticista – Especialista Do Laser – Araras – SP – Depilação;

Biomédica – Especialista Do Laser – Caçapava – SP – Esteticista;

Especialista do Laser – Sertãozinho – SP – Esteticista;

Fisioterapeuta Técnica Comercial – Guarujá – SP – Fisioterapia;

Gerente de Vendas – Campos dos Goytacazes – RJ – Venda Externa;

Fisioterapeuta – Resende – RJ – Fisioterapia;

Consultor (a) de Vendas – Captação, Agendamento de Novos Clientes, Atendimento – São Paulo – SP;

Fisioterapeuta – Aracruz – ES – Fisioterapia.

Mais sobre a Espaçolaser

Falando mais sobre a Espaçolaser, podemos frisar que trata-se da a maior e melhor rede de depilação do mundo. No mundo, a empresa está atuando desde 2004 e já tem mais de 800 unidades no Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Chile. De lá para cá, já foram mais de 3 milhões de clientes atendidos e mais de 36 milhões de procedimentos realizados.

Também é bacana frisar que a Espaçolaser conta com 96% dos seus mais de 5.000 funcionários do sexo feminino, mais de 600 mulheres em cargos de gestão, 6 mulheres na diretoria e mais de 1.600 fisioterapeutas.

Por fim, em 2018, abriu sua primeira loja em Buenos Aires, capital da Argentina. Em 2019, atingiu 1 bilhão de reais em vendas. Já em 2020, começou sua expansão para a Colômbia, com a inauguração da primeira unidade em Bogotá. Em 2021, adquiriu parte da rede Cela, no Chile.

Como enviar o seu currículo?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Confira alguns benefícios

Salário fixo + bônus por batimento de meta;

Vale transporte;

Vale refeição;

Vale alimentação;

Plano de Saúde;

Plano odontológico.

