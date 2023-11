Essa GRANDE novidade vai facilitar a vida dos usuários; confira

O WhatsApp, uma das plataformas de envio de mensagens mais populares do mundo, está em constante evolução e sempre trazendo novidades para seus usuários. E a mais recente novidade que está sendo testada é a funcionalidade de busca por mensagens no histórico.

Essa nova ferramenta promete facilitar a vida daqueles que utilizam o aplicativo diariamente, permitindo encontrar conversas e mensagens específicas de maneira mais rápida e fácil.

A Inovação na Versão Web do WhatsApp

A funcionalidade de busca por mensagens no histórico está sendo implementada na versão Web do WhatsApp, o que significa que os usuários poderão acessá-la através do navegador em seus computadores. Essa novidade está atualmente em fase de testes na versão Beta do WhatsApp Web, e aqueles que fazem parte do programa de testes já podem aproveitar os benefícios dessa nova funcionalidade.

Busca por Mensagens no Histórico com o Calendário

Uma das principais características dessa nova funcionalidade é a utilização de um calendário para auxiliar na busca por mensagens. Ao abrir a opção de “Pesquisa” no WhatsApp Web, os usuários serão apresentados a um novo botão de calendário próximo ao campo de busca. Através desse calendário, será possível selecionar uma data específica e visualizar todas as conversas e mensagens trocadas naquele dia.

De acordo com testes realizados pelo portal CanalTech, a ferramenta de busca por calendário mostra mensagens dos últimos quatro meses. Isso significa que os usuários poderão visualizar e rever as conversas mais recentes, facilitando a localização de informações importantes.

No entanto, para períodos acima de quatro meses, a busca por texto se mostrou mais funcional do que a busca por calendário. É importante ressaltar que essas restrições podem ser ajustadas quando a funcionalidade estiver disponível para o público.

A nova funcionalidade de busca por mensagens no histórico traz uma série de benefícios para os usuários do WhatsApp. Vejamos algumas das vantagens:

Facilidade de Localização: Com a busca por mensagens no histórico, os usuários poderão encontrar conversas e mensagens específicas de maneira rápida e precisa. Isso é especialmente útil para usuários que têm dificuldade em encontrar conteúdo desejado por meio da busca por texto. Localização de Conversas por Áudio: Uma das limitações da busca por texto é a dificuldade em localizar conversas trocadas por áudio. Com a funcionalidade de busca por calendário, os usuários poderão encontrar com mais facilidade conversas trocadas por áudio, o que pode ser muito útil em determinadas situações. Navegação no Histórico de Conversas: A utilização do calendário na busca por mensagens permite que os usuários naveguem pelo histórico de conversas de forma mais organizada e visual. Isso facilita a localização de informações específicas em determinadas datas e agiliza o processo de encontrar mensagens antigas.

Disponibilidade da Nova Funcionalidade

Atualmente, apenas os usuários que participam do programa de testes do WhatsApp Web Beta têm acesso à nova funcionalidade de busca por mensagens no histórico. No entanto, a funcionalidade já está disponível na versão 2.2348.50 do aplicativo, o que indica que em breve todos os usuários poderão desfrutar dos benefícios dessa nova ferramenta.

É importante ressaltar que, como toda nova funcionalidade, a busca por mensagens no histórico pode passar por ajustes e melhorias antes de ser disponibilizada para o público. Portanto, é possível que algumas restrições mencionadas anteriormente sejam alteradas ou removidas.

Ademais, o WhatsApp continua inovando e trazendo melhorias para facilitar a vida de seus usuários. A nova funcionalidade de busca por mensagens no histórico, que está sendo testada na versão Web do aplicativo, promete facilitar a localização de conversas e mensagens específicas.

Com a utilização do calendário, os usuários poderão navegar pelo histórico de conversas de forma organizada e visual, encontrando com facilidade as informações desejadas.

Embora a funcionalidade esteja atualmente disponível apenas para os usuários do programa de testes do WhatsApp Web Beta, a expectativa é de que ela seja lançada em breve para o público. Portanto, fique atento às atualizações do aplicativo e aproveite os benefícios dessa nova funcionalidade quando estiver disponível para você. O WhatsApp está sempre evoluindo e trazendo novidades para tornar a experiência de seus usuários ainda melhor.