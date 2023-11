Essa MOEDA ANTIGA já está valendo mais de MIL REAIS

Para a grande maioria da população brasileira, receber R$ 1 mil pode ser uma grande notícia. Com este dinheiro, é possível pagar contas, complementar a feira do mês e até mesmo incrementar os custos de uma viagem. O que nem todo mundo sabia é que é possível conseguir esta quantia vendendo uma simples moeda.

Para quem não sabe, o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de peças que podem ser consideradas raras por colecionadores. Algumas delas podem ser vendidas por até R$ 1 mil. Mas é preciso que o indivíduo preste bastante atenção para não deixar a moeda passar.

A moeda de 200 réis

Neste artigo específico, vamos falar sobre a famosa moeda de 200 réis do ano de 1921. Trata-se de uma peça que contou uma tiragem de pouco mais de 1 milhão de peças. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que trata-se de um item extremamente raro.

O fato, no entanto, é que qualquer pessoa pode encontrar esta moeda em qualquer lugar do país. Não é necessário, portanto, que o indivíduo seja um especialista para encontrar este exemplar. Como dito, basta prestar bastante atenção aos detalhes. Veja abaixo quais são eles:

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Desenho do Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.

Os valores

Mas afinal de contas, quando esta peça em questão pode ser vendida a R$ 1 mil? De acordo com especialistas, tudo vai depender do grau de conservação do exemplar. Quanto melhor conservada ela estiver, melhor será o cenário para a venda. Veja abaixo:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 60 R$ 240

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Moeda de R$ 1 mil

Segundo especialistas, a moeda de 200 réis do ano de 1932 pode chegar a valer R$ 1 mil apenas quando ela for encontrada em situação de certificação. Trata-se de um procedimento capaz de deixar o exemplar em uma peça ainda mais rara.

Moedas podem ser consideradas certificadas quando são encapsuladas por grandes certificadores, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.