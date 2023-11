Essa MOEDA vale R$10.500,00. Veja como TROCAR HOJE (23)

Para que serve uma moeda antiga? Do ponto de vista do Banco Central (BC), a resposta é nada. De fato, as peças antigas não possuem mais valor monetário e não podem mais serem usadas no nosso comércio. Mas o fato é que existem maneiras de se ganhar dinheiro com estes itens.

O Brasil conta atualmente com milhares de peças raras espalhadas em todas as regiões. Não é necessário ser um especialista para encontrar alguma delas. Adultos, idosos e até mesmo crianças podem encontrar estes itens em qualquer lugar.

Neste artigo, vamos falar sobre a peça de 10 centavos do ano de 1946. Trata-se de uma das peças mais valiosas da história do país. Este é um exemplo de item que não possui mais valor monetário, mas que pode ser vendido a um bom dinheiro no final das contas. Por isso, é muito importante aprender a identificar a peça.

Como identificar a moeda

Abaixo, separamos algumas das principais características da peça de 10 centavos do ano de 1946. Uma curiosidade importante sobre este exemplar, é que ele é mais conhecido entre os colecionadores como “amarelinha”. Veja abaixo os seus principais pontos:

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 3gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Getúlio Vargas * Brasil. Efígie do Presidente Getúlio Vargas, voltado à esquerda. Depois de Brasil, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM);

Desenho do Reverso: Valor de face e a data em cima de uma estrela. Abaixo de centavos, a sigla do gravador Benedito de Araújo Ribeiro (BR). O valor Para que a moeda de 10 centavos do ano de 1946 seja considerada rara e possa valer muito dinheiro, ela precisa contar com um pequeno defeito de produção. Trata-se da indicação da sigla OM, que ficou gravada logo depois da palavra Brasil no anverso. É preciso prestar bastante atenção neste detalhe porque a sigla é pequena, e como estamos falando de uma moeda antiga, é natural que seja ainda mais difícil de identificar depois de tantas décadas de uso. O fato é que se você encontrar esta peça de 10 centavos do ano de 1946 com a indicação de OM, você poderá vender a moeda a estes valores: MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,5 mil R$ 9,5 mil R$ 10,5 mil “Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry. Como trocar uma moeda Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel. Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não. O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência. A ordem correta O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real