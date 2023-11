Essas cédulas de 2 REAIS podem valer até R$1.015; veja se você tem em casa!

A cada ano que passa, a busca por moedas raras no Brasil ganha cada vez mais adeptos em todas as regiões do país. De fato, milhares de peças raras podem ser encontradas a qualquer momento. O que nem todo mundo sabe, é que para além das moedas, também existem cédulas que podem ser consideradas raras.

Imagine, por exemplo, uma cédula de dois reais. Trata-se de uma das unidades monetárias mais famosas do país, e que também podem ser consideradas raras em alguns casos. Assim, é importante que o indivíduo preste bastante atenção na numeração destes itens, já que eles podem ser valiosos em algumas situações.

As características das cédulas de 2 reais

Como dito, as cédulas de 2 reais são conhecidas no mundo inteiro. Estamos falando de itens que contam com grandes tiragens. De todo modo, é fato é que é importante prestar atenção nos detalhes, para entender se você está lidando realmente com uma peça verdadeira.

Neste sentido, separamos abaixo os principais detalhes da cédula de dois reais, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central (BC).

Marca dágua: Segurando a nota contra a luz, você observa, na área clara, a figura da tartaruga marinha e o número 2, em tons que variam do claro ao escuro;

Quebra-cabeça: Coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número 2;

Elementos fluorecentes: Sob luz ultravioleta, você vê que o número 2 aparece na frente, na área indicada; a numeração vermelha do verso fica amarela; pequenos fios se tornam visíveis na cor azul;

Microimpressões: Com uma lente de aumento, você pode ver o valor da nota impresso em tamanho muito pequeno em várias áreas. Por exemplo, em torno da figura da República (na frente da nota), em torno da tartaruga marinha (no verso) e dentro do número (no verso);

Número escondido: Ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você vê o número 2 aparecer na área indicada.

Quando a cédula é considerada rara?

Mas afinal de contas, quando a cédula de dois reais pode ser considerada rara, de acordo com as análises de especialistas na área? Segundo tais informações, existem quatro exemplares que podem ser consideradas bastantes raros hoje em dia.



Você também pode gostar:

Para identificar cada um deles, a dica é se basear na numeração de cada uma destas cédulas. Veja abaixo:

Cédula de 2 reais com início da numeração D-zero: R$ 8 a R$ 15;

Cédula de 2 reais com início da numeração DZ1: R$ 50 a R$ 100;

Cédula de 2 reais com início da numeração FA: R$ 50 a R$ 100;

Cédula de 2 reais com início da numeração CJ: R$ 750 a R$ 800.

Os valores das cédulas variam de acordo com a tiragem de cada uma. Hoje, é mais difícil encontrar peças com a numeração CJ porque estas são consideradas itens de reposição, ou seja, apenas 294 mil foram postas em circulação naquele determinado ano.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.