Essas duas coisas precisam acontecer para Aaron Rodgers retornar nesta temporada

Semana 1 da temporada de 2023 da NFL parece que foi há muito tempo por vários motivos. Já se passaram 12 semanas desde Aaron Rodgers‘ a temporada terminou prematuramente apenas alguns cliques em sua temporada de estreia com o Jatos de Nova York. Pelo menos foi o que todos pensávamos.

Depois de uma procedimento revolucionário para reparar seu tendão de Aquiles rompido e trazê-lo de volta ao campo mais rápido do que o normal, Rodgers apontou continuamente para um retorno no final da temporada. Ele parece mencionar isso todas as semanas, especialmente em O show de Pat McAfeeonde é um convidado frequente.

Aaron Rodgers não jogará até que esteja totalmente saudável

Rodgers apareceu mais uma vez no programa na terça-feira e foi perguntou mais uma vez sobre seu status à medida que a estação fica cada vez mais longa.

Aaron Rodgers se recusa a dizer se retornará em 2023O Show de Pat McAfee / Twitter

“Primeiro, estou saudável? E então, estamos vivos, estamos nisso, estamos bem o suficiente para correr (na corrida dos playoffs)?”

Rodgers menciona ser capaz de proteger-se e não prejudicar a equipe estando em campo. Pelo que parece, o quarterback ainda não está tão perto de poder jogar.

“Não estamos onde posso tomar uma decisão sobre jogar porque, em termos de saúde, estou melhorando constantemente, mas não estou em condições de jogar neste momento.”

Aaron Rodgers foi visto andando completamente normal – Vídeo

Considerando que existem apenas faltam seis semanas na temporada, parece um tiro no escuro para Rodgers voltar na temporada regular. Talvez ele pudesse retornar caso os Jets chegassem aos playoffs, mas isso é ainda mais um tiro no escuro.

Os jatos são 4-7 e são os segundo pior time da AFC. Eles perderam os últimos quatro jogos por uma combinação 72 pontos e vai trotar Tim Boyle para outra largada atrás do centro esta semana. Ao que tudo indica, não parece que veremos Rodgers até 2024.