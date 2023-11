Esse é o momento certo! Troque a sua parabólica tradicional pela nova parabólica digital GRATUITAMENTE

Com a chegada das férias de fim de ano, muitos aproveitam o tempo livre para resolver assuntos domésticos e fazer melhorias em casa. Uma excelente sugestão para essas férias é trocar a antena parabólica tradicional pela nova antena parabólica digital.

A Mudança para o 5G

A implementação da nova tecnologia 5G requer a liberação da faixa de 3,5 GHz, antes ocupada pelos equipamentos de parabólica tradicional. Essa mudança poderia causar interferências no sinal desses equipamentos. Portanto, a substituição pelo kit de antena parabólica digital é fundamental para garantir a qualidade da transmissão.

Por que Fazer a Troca?

As antenas parabólicas tradicionais, em breve, deixarão de funcionar. Isso significa que, caso você não realize a substituição pela antena parabólica digital, não conseguirá assistir à TV.

Vantagens da Antena Parabólica Digital

A antena parabólica digital é um equipamento pequeno, leve e mais moderno. O kit gratuito com a nova antena tem muitas vantagens em relação ao modelo antigo. Aqui estão algumas delas:

Mais de 80 canais, incluindo regionais, totalmente gratuitos. Sem interferências, chiados, falhas e outros problemas de transmissão.

No comércio, o kit com a antena parabólica digital – com antena, cabos e receptor – tem um custo médio de R$ 300.



Como Obter a Antena Parabólica Digital Gratuitamente?

Famílias de menor renda podem ter o direito de receber o equipamento gratuitamente. Para isso, precisam estar inscritas no CadÚnico e possuir uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

Para realizar a troca, basta procurar a Siga Antenado, uma entidade sem fins lucrativos. Criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), seu objetivo é apoiar a população durante a transição do sinal de TV utilizado pelas antenas parabólicas tradicionais para o sinal das antenas parabólicas digitais.

A entidade realiza o agendamento e a instalação do equipamento sem cobrar nada. Mais de um milhão de famílias já foram beneficiadas em todo o país.

Como Entrar em Contato com a Siga Antenado?

Os interessados que se enquadram nos critérios podem entrar no site da Siga Antenado ou ligar para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp. Assim, poderão fazer o cadastro e obter a nova antena parabólica digital.

Portanto, não perca tempo! Faça a troca da sua antena parabólica tradicional pela nova antena parabólica digital e aproveite todos os benefícios que ela pode oferecer.

“O futuro está na antena parabólica digital. Não fique para trás, faça a troca agora mesmo!” – Siga Antenado.

Como fazer a solicitação?

O pedido do kit de antena parabólica digital pode ser feito por meio do portal Siga Antenado ou pelo telefone 0800 729 2404. O kit gratuito é composto por uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para a conexão com o televisor.

Na página principal, acesse o menu (no canto superior esquerdo da tela); Clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”; Clique em “Agende aqui”; Selecione o tipo de identificação, e informe o CPF ou o NIS; Responda ao questionário que será disponibilizado; Defina o dia e o horário para instalação do kit.

Lista de Vantagens da Antena Parabólica Digital:

Mais de 80 canais gratuitos

Sem interferências e chiados

Equipamento pequeno e leve

Lista de Requisitos para Obter a Antena Gratuitamente:

Ser inscrito no CadÚnico

Possuir uma antena parabólica tradicional funcionando

Contato Siga Antenado:

Como se inscrever no CadÚnico?

Caso não seja inscrito no banco de dados, basta eleger um representante legal, que deve ter, no mínimo, 16 anos e ser preferencialmente do sexo feminino. O responsável deve se dirigir ao Centro de Referências em Assistência Social (CRAS) da região.

Para o cadastro, será necessário ter em mãos ao menos um dos documentos de cada membro da família:

Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

CPF;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) em caso de famílias indígenas e quilombolas;

Comprovante de residência recente, conta de água ou luz de no máximo três meses.

A chegada do 5G é um marco importante para a sociedade moderna, e a troca do seu equipamento de antena parabólica para a versão digital é um passo essencial para acompanhar essa mudança. Certifique-se de seguir as instruções acima para solicitar o seu kit gratuitamente.