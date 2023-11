Esses são os 6 signos mais frios do zodíaco

Virginianos levam o prêmio de meticulosos do zodíaco e podemos considerá-lo sim como um dos signos mais frios. Com uma lista mental de prós e contras, eles estão constantemente avaliando tudo – e isso inclui emoções, sejam as próprias ou as alheias.

Esse jeito analítico pode ser confundido com frieza, mas na verdade, é uma busca pela perfeição. Eles não querem se precipitar em nada, sentimentos inclusos.

Ao invés de serem vistos como frios, é mais justo dizer que virginianos são práticos até na forma como lidam com o coração. Com eles, cada emoção é ponderada antes de ser expressa ou acolhida.