ESTA AJUDA FINANCEIRA do CadÚnico NÃO é para TODOS

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou o pagamento de R$ 1.420,00 a muitos beneficiários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Esse montante representa o auxílio mensal concedido pelo Bolsa Família, destinado a prover suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda per capita não excede R$ 218,00 por mês.

A quantia acima de um salário mínimo é resultado de uma nova metodologia de cálculo, que considera o número de residentes na mesma casa que compartilham a mesma renda. Logo, o repasse é determinado pela soma de R$ 142,00 por membro da família inscrita no CadÚnico, independentemente de idade ou relação de parentesco.

Como é o novo cálculo para famílias cadastradas no CadÚnico

Uma família composta por dez indivíduos receberá um auxílio total de R$ 1.420,00, correspondendo a dez parcelas de R$ 142,00 por cada integrante do núcleo familiar. Contudo, para ter uma noção maior de como funcionam os cálculos, confira a seguir os valores que as famílias estão recebendo em setembro, de acordo com o tamanho do núcleo familiar:

Quatro ou menos pessoas: R$ 600,00;

Cinco pessoas: R$ 710,00;

Seis pessoas: R$ 852,00;

Sete pessoas: R$ 994,00;

Oito pessoas: R$ 1.136,00;

Nove pessoas: R$ 1.278,00;

Dez pessoas: R$ 1.420,00.

Calendário do Bolsa Família de novembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para novembro está abrangendo os últimos dez dias úteis do mês, tendo começado na sexta-feira (17). Os recursos são depositados na conta digital do Caixa Tem, de acordo com o cronograma escalonado, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar.

A seguir, veja as datas completas:



Se o NIS tiver terminado em 1 – O pagamento foi feito no dia 17 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 2 – O pagamento foi feito no dia 20 de novembro;

Caso o NIS tenha terminado em 3 – O pagamento será feito no dia 21 de novembro;

Caso o NIS tenha terminado em 4 – O pagamento será feito no dia 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 5 – O pagamento será feito no dia 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 6 – O pagamento será feito no dia 24 de novembro;

Caso o NIS tenha terminado em 7 – O pagamento será feito no dia 27 de novembro;

Caso o NIS tenha terminado em 8 – O pagamento será feito no dia 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 9 – O pagamento será feito no dia 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 0 – O pagamento será feito no dia 30 de novembro.

Os beneficiários podem sacar o auxílio em qualquer agência bancária, caixa eletrônico ou lotérica da CAIXA. Eles podem utilizar o cartão do Bolsa Família, o cartão do Auxílio Brasil ou o cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal. Para aqueles que não possuem essas opções, é possível acessar o pagamento através do aplicativo do Caixa Tem.

Antecipação do Bolsa Família confirmada

A antecipação do pagamento do Bolsa Família também foi confirmada. Todos os beneficiários que receberiam na segunda-feira (20) tiveram acesso os fundos no sábado anterior, ou seja, no dia 18. Além disso, os beneficiários com NIS terminado em 7, que normalmente receberiam na segunda-feira (27), também terão o pagamento antecipado em novembro, disponível no sábado (25). Para acessar essa antecipação, os beneficiários devem usar o aplicativo do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Com o aplicativo do Caixa Tem, os beneficiários podem verificar os valores recebidos de todos os programas sociais aos quais têm direito. Além disso, é possível pagar contas, recarregar telefones diretamente pelo aplicativo e fazer transferências bancárias sem custos adicionais. É importante ressaltar que o aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas virtuais dos smartphones.