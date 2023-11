Transformar multa em advertência pode ser uma saída para muitos motoristas que encaram as penalidades de trânsito com temor. Especialmente quando se trata dos indesejados pontos na carteira e das multas por infrações cotidianas, como estacionamento em locais proibidos ou uso impróprio da buzina.

Desse modo, para que você saiba qual é a forma certa de fazer isso e aliviar as consequências das punições no trânsito, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Motoristas: esta é a forma certa de transformar multa em advertência

Assim como mencionado acima, transformar multa em advertência pode ser uma excelente oportunidade para motoristas enfrentarem infrações de trânsito de maneira menos punitiva.

Acontece que, ao entender essa possibilidade, os condutores podem adotar uma abordagem estratégica diante das penalidades. Consequentemente, evitando pontos na carteira e, consequentemente, mantendo uma condução mais segura.

Gravidade da infração e penalidades correspondentes

Diante de uma infração de trânsito, o motorista pode enfrentar penalidades variadas, dependendo da gravidade da infração que cometeu.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), infrações leves resultam em 3 pontos na carteira e uma multa de R$ 88,38. Enquanto, as infrações médias geram 4 pontos e uma multa de R$ 130,16.

Dessa forma, conhecer essas penalidades é crucial para avaliar a viabilidade de buscar a conversão da multa em advertência.

Quais as condições para solicitar a conversão de multa em advertência?

Transformar multa em advertência torna-se uma opção viável para motoristas que não receberam nenhuma multa nos últimos 12 meses. Além disso, cometeram uma infração considerada leve ou média.

Assim sendo, essa condição cria uma oportunidade para evitar os pontos na carteira e o pagamento da multa. Mas, claro, desde que o motorista atenda aos critérios estabelecidos.

Veja a forma certa de transformar multa em advertência

Em alguns estados, o Detran e a prefeitura realizam a conversão da multa em advertência automaticamente. Contudo, em outros casos, é necessário iniciar o processo de solicitação.

Para isso, o Governo disponibiliza um formulário padrão para essa finalidade, exigindo informações como:

Cópia da CNH;

Do CRLV;

Da notificação da multa e;

Um documento do Detran que evidencie as multas dos últimos 12 meses.

Confira a documentação necessária e como enviar ao DNIT

Além disso, vale destacar que para formalizar a solicitação, o motorista deve enviar a documentação necessária ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Isso inclui:

O formulário preenchido;

Cópias dos documentos mencionados anteriormente e;

Um documento do Detran que apresente o histórico de multas dos últimos 12 meses.

Ademais, a opção de envio digitalizado pelo site do DNIT ou pelos Correios oferece flexibilidade ao condutor.

Qual o endereço para envio pelos Correios?

Para aqueles que optam pelo envio pelos Correios, o endereço é:

Setor de Autarquias Norte, Quadra 03, Bloco A – Edifício Núcleo dos Transportes – Coordenação de Multas e Educação para o Trânsito – CEP: 70.040-902 / Brasília-DF.

Esse procedimento simples pode economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, evitar o acúmulo de pontos na carteira.

Como fazer o acompanhamento do processo de solicitação?

A transparência do processo é essencial. E sendo assim, o motorista pode acompanhar o status da solicitação facilmente através do site do DNIT.

Desse modo, a capacidade de monitoramento oferece tranquilidade ao condutor, que pode verificar o progresso do pedido e estar ciente do resultado.

Verifique se atende aos critérios

Além do mais, cabe observar que antes de optar pelo pagamento das multas, é fundamental verificar se o motorista atende aos critérios para solicitar a conversão em advertência.

Aliás, essa abordagem não apenas economiza dinheiro, mas também impede a adição de pontos na CNH, preservando o histórico do condutor.

Contudo, o sucesso na transformação da multa em advertência está intrinsecamente ligado à adequação aos critérios estabelecidos pelos órgãos de trânsito. Portanto, cumprir os requisitos é fundamental para garantir a aceitação do pedido e que o motorista obtenha os benefícios que deseja.

Benefícios de transformar multa em advertência

Por fim, vale ressaltar que a opção de transformar multa em advertência traz muitos benefícios. Pois, se trata de uma estratégia valiosa para motoristas que desejam enfrentar as infrações de trânsito de maneira mais favorável.

Sendo assim, ao seguir os procedimentos padrão, fornecer a documentação necessária e cumprir os critérios estabelecidos, os condutores podem:

Evitar pontos na CNH ;

Economizar dinheiro e;

Manter um histórico de condução mais positivo.

Agora que você já sabe qual é a forma certa de transformar multa em advertência, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!