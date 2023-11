Está em dúvida se vai receber esse mês? Consulta do MDS informa quem terá direito

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal cujo objetivo é auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um auxílio financeiro mensal. Com o intuito de garantir transparência e facilitar o acesso às informações sobre o benefício, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) disponibiliza um canal de consulta para os beneficiários.

Neste artigo, vamos explorar como é possível consultar se o pagamento do Bolsa Família foi liberado, utilizando a Ouvidoria do MDS, bem como outras opções de consulta.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família

A consulta oficial do pagamento do Bolsa Família é liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social uma semana antes do início do calendário de pagamentos. No entanto, alguns beneficiários já conseguem obter informações sobre a aprovação do benefício antes desse prazo. Para isso, é possível utilizar o canal oficial do MDS, chamado Ouvidoria do MDS.

A Ouvidoria do MDS é responsável por enviar os dados da folha de pagamento do Bolsa Família à Caixa Econômica Federal, que realiza a atualização nos canais de consulta, como o aplicativo do Bolsa Família, Caixa Tem, Portal Cidadão, entre outros. Normalmente, até o dia 10 de cada mês, esses canais já exibem se o beneficiário está aprovado e qual valor será pago naquele calendário vigente.

No mês de novembro, a Caixa tem até o dia 11/11 para concluir a atualização dos dados. No entanto, alguns dias antes, o sistema já pode informar dados como a situação do benefício e os valores a serem pagos. Portanto, é importante ficar atento aos canais de consulta disponíveis.

Canais de consulta do Bolsa Família

Existem diversas opções de consulta disponíveis para os beneficiários do Bolsa Família. Confira abaixo as principais formas de consultar o pagamento:

Aplicativo do Bolsa Família: O aplicativo oficial do Bolsa Família permite que o beneficiário consulte informações sobre o programa, incluindo a aprovação do benefício e os valores a serem pagos. Basta realizar o download do aplicativo em seu smartphone e seguir as instruções para efetuar a consulta. Aplicativo e site do Cadúnico: O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) também disponibiliza a consulta do Bolsa Família. Através do aplicativo ou do site do Cadúnico, é possível verificar se o benefício foi aprovado e quais os valores a serem recebidos. Portal Cidadão da Caixa: O Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal é outra opção para consultar o pagamento do Bolsa Família. Acesse o portal, faça o login com seus dados pessoais e verifique a situação do benefício. Aplicativo Caixa Tem: O Caixa Tem também permite a consulta do Bolsa Família. Baixe o aplicativo em seu smartphone, faça o login com seus dados pessoais e confira as informações sobre o benefício. Telefone 121 do MDS: É possível entrar em contato com a Ouvidoria do MDS através do telefone 121 para obter informações sobre o Bolsa Família. Siga as instruções fornecidas pelo atendimento automático para acessar os dados do benefício. Central da Caixa no número 111: A Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal também pode fornecer informações sobre o Bolsa Família. Ligue para o número 111 e siga as orientações do atendimento automático.



Você também pode gostar:

Consulta antecipada na Ouvidoria do MDS

A Ouvidoria do MDS também pode ser utilizada para obter informações sobre o Bolsa Família antes do prazo oficial de consulta. Em alguns casos, o atendimento na Ouvidoria está informando se a família teve o pagamento aprovado e qual a previsão de depósito, conforme o calendário de pagamentos de novembro.

É importante ressaltar que o canal do MDS no Telegram é seguro e traz informações oficiais. No entanto, nem todos os beneficiários conseguiram acessar as informações atualizadas deste mês, pois a folha de pagamento continua em processamento e nem todos os dados estão disponíveis.

Mesmo para aqueles que conseguiram consultar a situação do benefício, a orientação dos operadores da Ouvidoria é que entrem em contato novamente após o dia 8 de novembro, quando o processamento da folha estiver finalizado, para verificar se o benefício está disponível para saque.

Passo a passo para consultar na Ouvidoria do MDS

Para consultar o Bolsa Família na Ouvidoria do MDS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o canal Ouvidoria do MDS no Telegram. Ou acesse o aplicativo e digite “ouvidoria mds” na barra de pesquisa. Irá abrir uma caixa de conversa com a mensagem “Bem-vindo ao Disque social 121”. Siga as instruções e digite o número do serviço que deseja consultar. Para informações do Bolsa Família, digite 1. Em seguida, siga o passo a passo para saber a situação do benefício e outras informações.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

Se você está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e mantém os dados atualizados, além de estar dentro da faixa de renda estabelecida para receber o benefício, é possível acompanhar a aprovação do Bolsa Família pelos canais do governo.

As famílias aprovadas para receber o benefício receberão uma carta enviada pela Caixa Econômica Federal para o endereço informado no cadastro do CadÚnico. Além disso, o governo também enviará o cartão do Bolsa Família para o mesmo endereço informado no Cadastro Único, sendo importante manter sempre os dados atualizados.

Vale ressaltar que o governo federal não estipula um prazo mínimo para a aprovação no Bolsa Família, portanto, não é possível afirmar quanto tempo leva para que a família seja aprovada no programa após o cadastro no CadÚnico.

Como desbloquear o cartão do Bolsa Família

Caso você tenha recebido o cartão do Bolsa Família e ele esteja bloqueado, é possível realizar o desbloqueio entrando em contato com o Atendimento Caixa ao Cidadão no telefone 0800 726 02 07. Siga as instruções fornecidas pelo atendimento automático, selecionando a opção de desbloqueio do cartão social e cadastramento ou recadastramento de senha.

O Bolsa Família é um importante programa de assistência social cujo objetivo é garantir uma renda mínima para famílias em situação de vulnerabilidade. Através da consulta do pagamento, é possível verificar se o benefício foi aprovado e quais os valores a serem recebidos.

Utilize os canais de consulta disponíveis, como a Ouvidoria do MDS, aplicativos e sites, para obter as informações necessárias sobre o Bolsa Família. Mantenha seus dados atualizados e fique atento aos prazos de pagamento para garantir o acesso ao benefício.