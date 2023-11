Esta equipe da AFC apostou tudo em Davante Adams e Mike Evans no prazo de negociação

EUnas altas apostas do NFL prazo de negociação, o Jatos de Nova York pareciam querer causar um grande impacto, apesar da falta de transações sinalizando o contrário.

De acordo com informações privilegiadas de Brian Costello, do New York Post, o Jatos estavam ansiosos para reforçar seu ataque com um receptor poderoso. Eles fixaram seus olhos Davante Adams dos Raiders e Mike Evans dos Buccaneers, mostrando sua ambição de adquirir talentos de primeira linha. No entanto, apesar das “repetidas” tentativas dos Jets de negociar pela dupla, eles encontraram resistência persistente.

Uma reviravolta intrigante na história foi a Invasores sugerindo uma possível negociação envolvendo seu receptor de slot, Hunter Renfrow. No entanto, o Jatos pareciam mais inclinados a contratar um receptor externo para reforçar seu ataque, o que os levou a olhar além Renfrearpotencial inclusão.

Por que os Bucs decidiriam manter Evans?

Vale a pena imaginar a lógica dos Buccaneers por trás de se manterem Evans, especialmente considerando sua atual posição competitiva na NFC Sul. Uma negociação envolvendo um jogador de Evans‘ calibre poderia perturbar o seu ímpeto. Por outro lado, o Invasoresmantendo Adams para a temporada, pode estar olhando para o futuro. Eles poderiam estar imaginando um acordo mais lucrativo fora da temporada, quando mais equipes poderiam estar competindo por Adamse o preço pedido pode aumentar potencialmente.

No entanto, o que é igualmente intrigante é a narrativa e a especulação subjacentes que rodeiam estas discussões comerciais. Não podemos deixar de nos perguntar sobre o vazamento dessas informações do Jatos acampamento. Uma teoria proeminente é a tentativa dos Jets de tranquilizar seu quarterback estrela Aaron Rodgers. Rodgers fez um sacrifício financeiro substancial, renunciando a US$ 33,8 milhões em 2023 e 2024. Sua decisão baseou-se em fornecer à equipe maior margem de manobra para trazer talentos experientes. As recentes atividades comerciais podem ter sido uma forma de os Jets demonstrarem o seu compromisso com Rodgers‘ visão. Caso contrário, por que Rodgers concorda com uma redução tão significativa na sua remuneração?