Esta mistura com pasta de dente e sal vai te surpreender, veja como usar

Você já ouviu falar na mistura com pasta de dente e sal? Pois saiba que essa misturinha é poderosa e pode ser usada em diversas ocasiões. E olha que não estamos falando só da escovação dos dentes, mas de outras aplicações também.

Afinal de contas, o sal possui propriedades muito benéficas e, em conjunto com o alto poder de limpeza do creme dental, se transforma em um agente poderoso de higienização.

Quer saber mais sobre essa misturinha e como aplicá-la? É só ler até o final e conferir!

Mistura com pasta de dente e sal

Essa combinação inusitada vai muito além da higiene bucal e pode ser utilizada de diversas formas surpreendentes em sua rotina diária. Sendo assim, veja a seguir como fazer essa mistura, como aplicá-la e os inúmeros benefícios que ela pode proporcionar.

Como fazer o produto

Preparar a mistura com pasta de dente e sal é bastante simples e requer apenas alguns passos básicos. Aqui está uma receita fácil para você começar:



1 colher de sopa de pasta de dente (de preferência, uma pasta branca e não gel);

1 colher de chá de sal (pode ser sal comum de cozinha);

Em um recipiente pequeno, adicione a colher de sopa de pasta de dente; Acrescente a colher de chá de sal à pasta; Misture bem até obter uma consistência homogênea;

Como aplicar a mistura com pasta de dente e sal

A aplicação dessa mistura pode variar conforme o seu propósito. Afinal, como já dissemos, existem diversas maneiras de incorporar a misturinha na sua rotina.

Veja a seguir algumas aplicações e como você pode fazê-las.

1. Limpeza profunda dos dentes

Aplique a mistura na escova de dentes e escove os dentes normalmente. Isso porque a combinação de pasta de dente e sal pode proporcionar uma limpeza profunda, ajudando a combater bactérias e deixando os dentes mais brancos.

2. Esfoliação facial

Aplique a mistura no rosto úmido, evitando a área dos olhos. Então, faça movimentos circulares suaves para esfoliar a pele. Depois, enxágue com água morna.

A saber, essa esfoliação pode remover células mortas, deixando a pele mais suave e revitalizada.

3. Tratamento para acne é outra aplicação da mistura com pasta de dente e sal

Aplique a mistura nas áreas afetadas pela acne. Deixe agir por alguns minutos antes de enxaguar. Para quem sofre com problemas relacionados a uma pele acneica, como cravos e espinhas, o sal pode auxiliar a secá-los, enquanto a pasta de dente reduz a inflamação.

Propriedades do sal

Para que você entenda a ciência por trás da mistura com pasta de dente e sal, explicaremos as propriedades deste produto. O sal não é apenas um condimento para realçar o sabor dos alimentos, mas ele também possui propriedades benéficas para a saúde e beleza, como:

1. Propriedades antissépticas

O sal é conhecido por suas propriedades antissépticas, o que o torna eficaz na redução de bactérias e germes.

2. Ação esfoliante

Com uma textura granulada, o sal é um excelente esfoliante natural, ajudando a remover impurezas e células mortas da pele.

3. Controle da oleosidade: outro benefício da mistura com pasta de dente e sal

O sal pode ajudar a controlar a produção de óleo na pele, sendo benéfico para quem possui pele oleosa ou propensa à acne. Além disso, quando combinado com a pasta de dente, essas propriedades são potencializadas.

Outras misturas surpreendentes com sal

Além da combinação de pasta de dente e sal, existem outras misturinhas igualmente surpreendentes que você pode experimentar. Veja a seguir algumas das principais:

1. Pasta de dente e bicarbonato de sódio

Misturar pasta de dente com bicarbonato de sódio pode criar uma pasta de limpeza multiúso, tanto para os próprios dentes quanto para superfícies da casa, como pias e azulejos.

2. Pasta de dente e aloe vera

Adicionar gel de aloe vera à pasta de dente pode criar uma pasta calmante para queimaduras leves, picadas de insetos ou irritações na pele.

3. Pasta de dente e óleo essencial de hortelã

Adicionar algumas gotas de óleo essencial de hortelã à sua pasta de dente pode proporcionar uma sensação de frescor extra durante a escovação. Também é um ótimo meio de obter um produto de limpeza cheiroso e potente para a pia do banheiro e outras áreas da casa.

Lembre-se sempre de testar em uma pequena área da pele antes de aplicar novas misturas para garantir que não haja reações alérgicas ou manchas em superfícies da casa.

Se surpreendeu com essa mistura com pasta de dente e sal? Agora coloque as dicas em prática e depois volte para nos contar os resultados!