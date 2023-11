ESTA modalidade de EMPRÉSTIMO pode ser a ideal para NEGATIVADOS

A busca por financiamento tornou-se mais versátil graças à algumas empresas. Por exemplo, a SuperSim se diferencia ao fornecer empréstimo pessoal via internet, com a possibilidade de utilizar o seu smartphone como garantia.

Isso mesmo! O seu dispositivo móvel pode ser uma ferramenta para obter o montante adicional que você tanto necessita. Dessa forma, a modalidade de empréstimo é ideal para quem tem restrições no CPF.

Empréstimo na SuperSim tem a garantia de celular

A SuperSim disponibiliza uma categoria de empréstimos na qual o seu celular Android é utilizado como garantia. Ao instalar um aplicativo específico, a empresa avalia as informações do aparelho e, se aprovado, o montante é transferido para a sua conta em um prazo de até 30 minutos.

Caso a transferência não ocorra nesse intervalo de tempo, você fica isento de qualquer encargo financeiro. Além disso, a empresa assegura que não exigirá nenhum pagamento adiantado para liberar o empréstimo.

Condições do produto financeiro e vantagens

O montante disponível para empréstimo varia de R$ 500,00 a R$ 2.500,00, com a possibilidade de parcelamento em um período de 4 a 12 meses. As taxas de juros são competitivas, especialmente para empréstimos com garantia de celular, oscilando entre 12,5% a.m e 19,9% a.m. Naturalmente, isso está sujeito ao valor solicitado e ao seu perfil como cliente.

Escolher essa modalidade de empréstimo oferece uma série de benefícios. Você tem a chance de ser aprovado mesmo se estiver com restrições de crédito, e todo o processo é feito de forma totalmente digital, ágil e sem burocracia. Além disso, o empréstimo com a garantia de celular tem uma alta taxa de aprovação.



O que levar em consideração e como solicitar

O processo de solicitação é descomplicado e de fácil compreensão. Acesse o site oficial, selecione o montante desejado, preencha os seus dados e siga as instruções fornecidas. Se optar pela garantia de celular, certifique-se de instalar o aplicativo apropriado.

E lembre-se: faça uma avaliação cuidadosa da utilização do dinheiro, pois as taxas de juros são consideráveis. Ademais, é crucial empregar os recursos de maneira inteligente para evitar desafios financeiros futuros.

Em suma, esse tipo de empréstimo se apresenta como uma alternativa interessante para quem precisa de acesso rápido a crédito e possui um smartphone Android. Analise as suas condições, considere os prós e contras e determine se essa opção atende às suas necessidades financeiras atuais.

Pericred também tem empréstimo com a garantia de celular

O empréstimo que tem como garantia o celular também é oferecido pela Pericred. Assim, há a possibilidade de ter opções de financeiras ao usar o seu telefone como uma garantia para a obtenção de crédito de maneira ágil, descomplicada e inteiramente digital.

Na Pericred, as parcelas podem ser divididas em até 12 vezes. Outro ponto é que o cliente dispõe de um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento da primeira parcela.

Optar pelo empréstimo na Pericred apresenta diversas vantagens, tal como na SuperSim. A empresa é reconhecida por sua eficiência, com avaliações de crédito concluídas em menos de 24 horas, e por aprovar um amplo espectro de clientes, incluindo aqueles com restrições de crédito.

Para se tornar um cliente da financeira e obter acesso ao empréstimo com a garantia do celular, é necessário cumprir certos critérios, como:

Manter o CPF regularizado;

Possuir uma renda mensal superior a R$ 500,00.

A análise de crédito é conduzida de forma automática, levando em consideração diversos fatores para determinar o limite disponível para cada cliente.

Essas empresas são realmente seguras?

A segurança é uma prioridade, segundo as financeiras citadas. As organizações são certificadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a salvaguarda dos seus dados pessoais. Além disso, se destacam por sua transparência, não exigindo nenhum pagamento adiantado dos clientes, evitando práticas comuns em fraudes financeiras.

Considerando o histórico de sucesso, as comodidades oferecidas e o comprometimento com a segurança e a satisfação do cliente, o empréstimo com a garantia do celular emerge como uma excelente opção para aqueles que buscam crédito de forma ágil e confiável. As empresas se estabelecem como uma valiosa aliada, sobretudo para aqueles que fazem parte de um grupo que precisa de um dinheiro extra.

https://www.youtube.com/watch?v=EwLyI6L8KRE