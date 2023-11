Esta Moeda Antiga de Réis pode valer até R$1MIL

Ganhar R$ 1 mil não é, de fato, uma tarefa fácil para a grande maioria dos brasileiros. Em boa parte dos casos, o cidadão precisa trabalhar muito para conseguir receber o montante em sua conta. Afinal, estamos falando de quase um salário mínimo. O que nem todo mundo sabe, é que é possível receber este valor apenas com uma simples moeda.

Estamos falando de moedas raras, e o Brasil conta com várias delas espalhadas por todas as regiões do país. Qualquer pessoa pode encontrá-las a qualquer momento. Portanto, a dica é ficar de olho em todas as peças que você encontra, porque algumas delas certamente podem valer muito dinheiro no final das contas.

A moeda de 200 réis do ano de 1920

Neste artigo específico, nós vamos falar da moeda de 200 réis do ano de 1920. Trata-se de uma peça que não tem mais valor monetário, de acordo com o Banco Central (BC), ou seja, você não vai conseguir passar este item no mercado. Mas para o mundo dos colecionadores, esta peça pode valer muito dinheiro.

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.

O valor da moeda

Abaixo, você pode conferir os valores da peça de 200 réis do ano de 1920, considerando o catálogo mais atualizado, dos anos de 2023 e 2024. Note que estes patamares servem apenas como uma base geral para os colecionadores.

Antes de mais nada, é importante lembrar que a peça em questão contou com uma tiragem de 1,6 milhão. Na visão da maioria dos especialistas, este é um número alto, o que contribui para que a moeda tenha um menor valor de venda hoje.



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 60,00 R$ 240,00

Mas caso você encontre uma moeda de 200 réis do ano de 1920 certificada, a situação muda. Neste caso, a peça poderá valer nada menos do que R$ 1 mil, ou seja, quase um salário mínimo.

Uma moeda é considerada certificada quando são encapsuladas por grandes certificadoras, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.

A evolução da história

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922,

devido ao alto custo do metal”, completa o BC.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real