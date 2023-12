Esta moeda antiga pode valer muito dinheiro caso seja encontrada com esta sigla

O que faz uma moeda ser considerada rara? De acordo com boa parte dos especialistas na área, existem várias respostas para esta pergunta. De uma maneira geral, pontos como o grau de conservação da peça, e até mesmo a tiragem são levados em consideração, por exemplo.

Mas há ainda um terceiro ponto que também é considerado: os erros. Nem todo mundo sabe, mas uma moeda pode ser vendida a um valor muito mais alto caso ela seja encontrada com alguma falha de fabricação. Tais peças estão se valorizando muito com o passar dos anos.

Os especialistas explicam que moedas com erros estão sendo mais procuradas porque ao completar os seus catálogos, os colecionadores passam a procurar pelas peças com algum defeito. Assim, eles podem variar ainda mais a sua coleção.

Neste artigo específico, vamos falar sobre uma moeda antiga que conta com um pequeno defeito de produção, e que está sendo muito procurada pelos colecionadores. Trata-se da peça de 2 cruzeiros do ano de 1945. Este item pode valer até R$ 100 em alguns casos.

Identificando a moeda

É natural que você não conheça uma moeda de 2 cruzeiros de cara. Por isso, listamos abaixo as principais características da peça, tomando como base as informações presentes no catálogo do Banco Central (BC). Confira:

Peso: 8 g;

Diâmetro: 25 mm;

Bordo: Serrilhado;

Tipo de metal: Bronze-alumínio;

Continente: América;

Capital: Brasília;

Idioma: Português.

Qual é o defeito

No caso da moeda de 2 cruzeiros do ano de 1945, a variante que chama atenção é uma pequena sigla com as iniciais WT. Esta indicação pode ser encontrada logo ao lado do mapa que está desenhado no anverso da peça, mais precisamente logo ao lado da região sul.



Mas afinal de contas, quanto vale a peça? Como dito, ao valor da moeda pode subir nos casos em que o exemplar registrar algum defeito. Mas no caso desta peça, ela já pode valer um bom dinheiro mesmo sem defeito algum. Veja abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 3,00 R$ 10,00 R$ 20,00

De todo modo, caso você encontre a moeda de 2 cruzeiros do ano de 1945 com as iniciais WT, o valor aumenta e a peça poderá ser vendida a R$ 100 em perfeito estado de conservação. Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 50,00 R$ 75,00 R$ 100,00

O que significam essas siglas?

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.