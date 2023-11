Esta Moeda de 25 Centavos pode valer até 400 vezes seu valor facial

O que você faria com 25 centavos? A grande maioria das pessoas usaria esta peça para comprar uma bala, um docinho, ou até mesmo para passar em algum troco na rua. O que nem todo mundo sabe, é que uma simples moeda de 25 centavos pode valer até 400 vezes o seu valor facial.

Mas calma. Não estamos falando de todas as moedas de 25 centavos. Neste artigo, vamos nos ater a peça de 25 centavos do ano de 2002, que conta com alguns erros de produção. Tais peças foram postas em circulação mesmo com estes defeitos. Quem encontrá-las poderá ganhar um bom dinheiro no final das contas.

Como identificar?

Como dito, a moeda de 25 centavos de 2002 é muito famosa entre os brasileiros, e na grande maioria das vezes, é fácil identificar a peça. De todo modo, separamos abaixo o conjunto oficial de características do exemplar, de acordo com as informações oficiais do Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dísstico Brasil;

Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.

Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 25 centavos de 2002 com defeito? Abaixo, listamos os valores atualizados, tomando como base o catálogo dos anos de 2023 e 2024. Na tabela, estão dispostos os patamares pagos para os exemplares que contam com reverso horizontal.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 50,00 R$ 80,00 R$ 100,00



Você também pode gostar:

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.