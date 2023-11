Esta Praia Brasileira é eleita a melhor do mundo

Você é apaixonado por praias e está em busca dos melhores destinos para as suas próximas férias? Então você veio ao lugar certo! Neste artigo, vamos apresentar as 25 melhores praias do mundo para você conhecer em 2022. Prepare-se para se encantar com paisagens paradisíacas, águas cristalinas e areias douradas.

1. Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

A praia da Baía do Sancho, localizada em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, lidera o ranking das melhores praias do mundo. Com seu mar azul-turquesa e areias claras, essa praia encanta todos os visitantes. Para chegar até ela, é preciso descer uma escada profunda, mas o esforço vale a pena. A Baía do Sancho é um verdadeiro paraíso tropical e um destino imperdível para os amantes de praia.

2. Eagle Beach – Aruba, Caribe

Em segundo lugar, temos o Eagle Beach, localizado em Aruba, no Caribe. Essa praia é conhecida por suas águas cristalinas e areias brancas e macias. É o lugar perfeito para relaxar, tomar sol e desfrutar de um mar calmo e tranquilo. Além disso, Eagle Beach oferece uma infraestrutura completa, com bares, restaurantes e atividades aquáticas.

3. Cable Beach – Broome, Austrália

Na terceira posição, temos a Cable Beach, em Broome, na Austrália. Essa praia é famosa por suas areias douradas e por ser um dos melhores lugares do mundo para assistir ao pôr do sol. Além disso, Cable Beach é perfeita para a prática do surfe e para passeios de camelo ao entardecer. Não deixe de incluir essa praia em seu roteiro pela Austrália.

4. Reynisfjara – Vik i Mýrdal, Islândia

A praia de Reynisfjara, localizada na vila de Vik i Mýrdal, na parte sul da Islândia, ocupa a quarta posição no nosso ranking. Essa praia é conhecida por suas colunas de basalto, formações rochosas impressionantes que criam um cenário único. Além disso, Reynisfjara é cercada por penhascos e oferece uma vista deslumbrante do mar. Uma experiência imperdível para os aventureiros.



5. Grace Bay – Ilhas Turcas e Caicos, Caribe

Na quinta posição, temos a Grace Bay, localizada nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe. Essa praia é famosa por suas águas cristalinas e areias brancas e finas. Além disso, Grace Bay é um ótimo destino para a prática de snorkeling e mergulho, devido à sua rica vida marinha. Aproveite para relaxar em suas águas calmas e desfrutar de momentos inesquecíveis.

6. Praia da Falésia – Albufeira, Portugal

Situada no município de Albufeira, no Algarve, sul de Portugal, a Praia da Falésia ocupa a sexta posição no nosso ranking. Com suas falésias avermelhadas e areias douradas, essa praia encanta todos os visitantes. Além disso, a Praia da Falésia oferece uma excelente infraestrutura, com bares, restaurantes e opções de esportes aquáticos. Não deixe de incluir-la em seu roteiro por Portugal.

7. Radhanagar – Ilhas Andaman, Índia

A praia de Radhanagar, localizada na costa oeste de Havelock, a maior ilha do arquipélago de Andaman, na Índia, ocupa a sétima posição no nosso ranking. Essa praia é conhecida por suas águas cristalinas, areias brancas e recifes de coral. É o lugar perfeito para relaxar, nadar e praticar snorkeling. Não deixe de explorar as belezas naturais de Radhanagar durante sua viagem à Índia.

8. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Itália

Em outro lugar, temos a Spiaggia dei Conigli, localizada em Lampedusa, na Sicília, Itália. Essa praia é famosa por suas águas transparentes e por ser um importante local de desova de tartarugas marinhas. Além disso, Spiaggia dei Conigli oferece uma atmosfera tranquila e relaxante, perfeita para os amantes da natureza. Aproveite para explorar a rica vida marinha e relaxar em suas areias brancas.

9. Varadero-Cuba

A estância balneária de Varadero, localizada no município de Cárdenas, província de Matanzas, Cuba, ocupa a nona posição em nosso ranking. Essa praia é conhecida por sua extensão de areias brancas e finas, águas cristalinas e recifes de coral. Além disso, Varadero oferece uma infraestrutura completa, com resorts, restaurantes e uma vida noturna animada. Não deixe de conhecer esse paraíso caribenho durante sua viagem a Cuba.

10. Ka’anapali – Maui, Havaí

Na décima posição, temos a praia de Ka’anapali, localizada no Condado de Maui, no Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Essa praia é famosa por suas águas cristalinas, areias douradas e por ser um ótimo local para a prática de surfe. Além disso, Ka’anapali oferece uma infraestrutura completa, com resorts, lojas, restaurantes e campos de golfe. Aproveite para desfrutar de momentos inesquecíveis nesse paraíso havaiano.

Essas são apenas algumas das melhores praias do mundo para conhecer em 2022. Cada uma delas possui características únicas e encantadoras, que vão desde águas cristalinas até paisagens exuberantes. Seja qual for o seu destino escolhido, uma coisa é certa: você não se arrependerá de conhecer esses verdadeiros paraísos naturais. Então, prepare as malas, pegue o protetor solar e aproveite momentos inesquecíveis em algumas das praias mais incríveis do mundo.