Estados apresentam cenários variados para Covid-19

A situação da Covid-19 no Brasil é complexa e variada, com diferentes estados apresentando cenários distintos. Esta matéria do Notícias Concursos explora as nuances desses cenários, com base em informações do último Boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz.

Aumento das Internações na Bahia e Outros Estados

Observa-se um aumento das hospitalizações semanais ligadas à Covid-19 na Bahia, seguindo o crescimento já constatado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No entanto, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná apresentam sinais de possível interrupção desse crescimento.

Impacto da Covid-19 nas Crianças

Os dados revelam que cerca de 15% dos novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 são crianças de 0 a 4 anos de idade. Esta situação destaca a necessidade de vacinação para essa faixa etária.

“Com os adultos mais protegidos pelas vacinas, as crianças pequenas passaram a ser parte dos grupos etários mais afetados pelos casos graves da doença, ficando atrás apenas dos idosos. Por isso, é tão importante vacinarmos nossas crianças pequenas.” – Marcelo Gomes, pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz.

A Importância do Uso de Máscaras

Ainda segundo Marcelo Gomes, com a vacinação em dia e o uso de máscara em situações específicas, é possível diminuir o risco de transmissão do vírus da Covid-19.

Evolução dos Casos de SRAG por Faixa Etária



Setembro a Outubro de 2023: Crianças de até 4 anos representaram cerca de 15% dos novos casos semanais de SRAG por Covid-19. Pacientes de 60 a 79 anos e a partir de 80 anos: Representam cerca de 30% dos casos semanais de SRAG por Covid-19.

Situação nos Estados e Capitais

Sete estados apresentam sinais de crescimento na tendência de longo prazo: Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná mostram sinais de possível interrupção do crescimento.

Distrito Federal e Rio de Janeiro apresentam sinais de início de queda.

Confira mais detalhes no mapa abaixo:

Casos e Óbitos de SRAG no Brasil

Segundo dados do Boletim InfoGripe, já foram notificados 155.628 casos de SRAG, sendo 60.959 (39,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 78.524 (50,5%) negativos, e 8.078 (5,2%) aguardando resultado laboratorial.

A prevalência entre os casos positivos foi de:

1,2% para influenza A

0,6% para influenza B

9,5% para VSR

60% para Sars-CoV-2 (Covid-19)

Já foram registrados 9.546 óbitos por SRAG, sendo 4.883 (51,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 4.001 (41,9%) negativos e 170 (1,8%) aguardando resultado laboratorial.

A prevalência de óbitos por SRAG foi de:

0% para influenza A

0,6% para influenza B>

0,6% para VSR

82,5% para Covid-19

Importância da vacinação

O cenário da Covid-19 no Brasil é heterogêneo e dinâmico, com cada estado apresentando suas peculiaridades. À medida que o país avança na vacinação, é fundamental manter as medidas de prevenção para conter a disseminação do vírus.

Transmissão da Covid-19

A transmissão da Covid-19 ocorre principalmente de pessoa para pessoa. O vírus é transmitido por meio de pequenas gotas da respiração produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala.

Fatores de Risco para Transmissão

Proximidade com pessoas infectadas

Toque em superfícies ou objetos contaminados e depois tocar no rosto

Contato direto com secreções de pessoas infectadas

Como se prevenir da Covid-19

Lavagem das Mãos

Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

Uso de Álcool em Gel

Use álcool em gel 70% quando água e sabão não estiverem disponíveis.

Evite tocar o rosto

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Distanciamento físico

Mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas.

Uso de máscaras

Use máscaras quando tiver que sair em público.

Cobertura de tosses e espirros

Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar.

Limpeza e desinfecção

Limpe e desinfete superfícies tocadas com frequência.