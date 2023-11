Estão abertas as inscrições para o processo seletivo

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já abriu o período de inscrição para o processo seletivo Enem-Unicamp 2024. De acordo com o cronograma da seleção, a Unicamp receberá as inscrições até as 17h do dia 30 de novembro (horário de Brasília).

O Enem-Unicamp tem como objetivo democratizar o acesso dos estudantes aos cursos de graduação da Unicamp. De acordo com a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), estão sendo ofertadas mais de 300 vagas para cursos de graduação de diversas áreas.

Podem se inscrever no Enem-Unicamp 2024 os estudantes que já concluíram ou que estão em vias de concluir o Ensino Médio. Confira a seguir os procedimentos de inscrição e mais detalhes sobre o processo seletivo!

Inscrições abertas

Conforme as orientações do edital, a Unicamp está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados em participar da seleção, deverão acessar o site da Comvest e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos poderão escolher até duas opções de curso de graduação, considerando o campus de oferta.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, dia 7 de dezembro, para efetivar o cadastro.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2024 com isenção da taxa têm isenção para o processo Enem-Unicamp. Para os demais, o valor da taxa de inscrição será de de R$ 30,00 (trinta reais).



Seleção usará notas do Enem 2023

Para participar do Enem-Unicamp, os estudantes devem ter o Ensino Médio completo ou estar em vias de concluir.

Além disso, é pré-requisito estar inscrito e participar das provas do Enem 2023. De acordo com o edital, a Unicamp usará exclusivamente as notas da última edição do exame para fins de classificação dos candidatos.

Portanto, para se inscrever no Enem-Unicamp 2024, o estudante deve ter se inscrito no Enem 2023. O Inep já recebeu as inscrições para essa edição do exame. Segundo o órgão, cerca de 3,9 milhões de estudante se inscreveram para as provas.

Conforme o cronograma do Inep, a aplicação das provas do Enem 2023 acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos. Haverá locais de prova em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O Inep prevê a divulgação dos desempenhos do participantes para janeiro de 2024. Clique aqui para saber mais sobre o Enem 2023.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unicamp está ofertando 314 vagas para ingresso em dezenas de cursos de graduação. As oportunidades visam o ingresso dos novos alunos no primeiro semestre letivo do próximo ano. O edital estabelece ainda que as vagas oferecidas por esse processo seletivo serão reservadas para os seguintes segmentos:

I. Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública

brasileira ( EP );

brasileira ( ); II. Candidatos que tenham cursado todos os anos do Ensino Médio em escola pública brasileiras e que sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP+PPI). Metade das vagas está reservada para o seguimento EP, enquanto a outra metade é exclusiva para o segmento EP + PPI. Os candidatos devem escolher o segmento no momento da inscrição. Entre os cursos ofertados no Enem-Unicamp 2024 estão os seguintes: Arquitetura, Engenharias, Farmácia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Letras, Química e Medicina. Resultados A Unicamp divulgará o resultado da seleção Enem-Unicamp 2024 somente a partir de janeiro de 2024. Haverá até cinco chamadas para matrícula online. As datas do calendário de matrícula coincidirão com as datas das chamadas do Vestibular Unicamp 2024, cuja primeira convocação será no dia 29 de janeiro de 2024. Acesse o edital na íntegra para mais informações.