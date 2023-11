Estapar ABRE VAGAS em MAIS DE CINCO ESTADOS do país

A Estapar, famosa marca que visa ampliar e consolidar a liderança em estacionamento e expandir a atuação em mobilidade urbana, com uma oferta consistente de soluções e presença relevante nas principais cidades, está com ótimas oportunidades disponíveis.

Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia e sua atuação, verifique quais são os postos em aberto no presente momento:

Operador (a) de Estacionamento – ABC – Santo André – SP – Manobrista;

Operador (a) de Estacionamento – Curitiba- PR – Manobrista;

Operador (a) de Estacionamento – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Manobrista;

Operador (a) de Estacionamento – Salvador – BA – Administração Geral;

Controlador (a) de Estacionamento – Cascavel – PR – Controle de Tráfego;

Operador (a) de Estacionamento – CNH B – Porto Alegre – RS – Motorista – Hab B;

Controlador (a) de Estacionamento – Maringá – PR – Controle de Tráfego;

Operadora De Estacionamento – Vaga Afirmativa Para Mulheres – São Paulo – SP: Recepcionar os clientes que chegam ao estacionamento; Identificar se os clientes são credenciados (afixada no espelho retrovisor dos veículos), mensalistas ou condôminos; Conferir fundo de caixa na entrada de seu turno de trabalho;

Manobrista – Sete Lagoas – MG – Efetivo;

Controlador (a) de Tráfego – Campo Largo – PR – Controle de Tráfego;

Operador (a) de Estacionamento – São Paulo – SP – Manobrista;

Ajudante de Manobrista – Belo Horizonte – MG – Ajudante Geral.

Mais sobre a Estapar

Falando mais sobre a Estapar, podemos frisar que ao longo da sua história, conquistou operações de grande porte em concessões privadas e públicas nos maiores aeroportos, além das maiores arenas esportivas do Brasil, liderando vários segmentos como hospitais, universidades, empreendimentos comerciais de alto padrão, shopping centers, entre outros.

Além disso, marca presença em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em mais de 70 cidades, com +390 mil vagas, em +650 operações Estapar, além de 16 cidades administrando o sistema de Zona Azul Digital.

Não à toa, é a primeira e única empresa do setor listada na Bolsa de Valores (B3) no país. São mais de 5 mil colaboradores que atendem milhões de clientes por mês, gerando mais de 80 milhões de transações por ano e melhorando a mobilidade urbana nas cidades.

Veja alguns benefícios da empresa



Plano de carreira;

Seguro de Vida;

Telemedicina;

Academia corporativa;

Plano Odontológico;

Vale transporte;

Vale Alimentação;

Dentre outros.

Como efetivar a sua inscrição?

Como as vagas da Estapar já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc) com atenção e se candidatar.

