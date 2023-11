Estas atitudes viciam bateria do celular, veja o que evitar

Você sabia que algumas atitudes viciam a bateria do celular? Atualmente, o celular se tornou quase que uma extensão do nosso corpo, não é mesmo? Então, ficar sem ele pode ser muito incômodo!

Sendo assim, é essencial tomar medidas para garantir que esse aparelho tão necessário quanto caro dure pelo máximo de tempo possível. E a bateria é um dos pontos mais importantes do celular, uma vez que é como se ela fosse o coração do aparelho.

Pensando nisso, hoje vamos te mostrar algumas coisas que fazemos inconscientemente, mas que podem prejudicar e muito a vida útil da bateria dos smartphones. Portanto, não deixe de ler até o final para nunca mais cometer esses erros e garantir uma vida longa para seu celular.

Estas atitudes viciam a bateria do celular

Se você já se perguntou por que a bateria do seu celular parece não durar tanto quanto deveria, as respostas podem estar nas suas próprias práticas diárias. A seguir, vamos falar de algumas atitudes comuns que podem viciar a bateria do seu celular e como evitá-las para prolongar a vida útil do seu dispositivo.

1. Ciclos de carga inadequados

A bateria do seu celular possui um número limitado de ciclos de carga antes que comece a degradar. Sendo assim, descarregar completamente o dispositivo regularmente pode acelerar esse processo.

Em vez disso, opte por manter a carga entre 20% e 80%, evitando extremos que podem prejudicar a longevidade da bateria. Em outras palavras, quando seu celular atingir cerca de 20% de bateria, coloque-o para carregar.



Depois, em vez de deixá-lo carregando até 100% e até mesmo esquecê-lo na tomada, retire quando estiver com mais de 80% de carga.

2. Carregamento constante

Embora seja conveniente manter o celular conectado o tempo todo, essas atitudes viciam a bateria do celular. A saber, as baterias de íon de lítio, comuns na maioria dos smartphones, funcionam melhor com ciclos de carga regulares.

Portanto, se possível, como já dissemos anteriormente, carregue o seu celular quando a bateria estiver abaixo de 20% e desconecte-o quando atingir cerca de 80%.

Outra dica nesse sentido, é jamais utilizar o celular enquanto ele estiver na tomada carregando. Isso porque, além de fazer mal para a bateria, também pode causar descargas elétricas potencialmente letais para o usuário.

3. Essas atitudes viciam a bateria do celular: exposição a temperaturas extremas

A temperatura ambiente desempenha um papel crucial na saúde da bateria. Afinal, o calor excessivo pode acelerar a degradação da bateria, enquanto o frio extremo pode reduzir temporariamente sua capacidade.

Por isso, evite expor seu celular a temperaturas extremas, seja muito calor ou frio. Em outras palavras, não coloque o celular sobre o microondas, geladeira, CPU do computador, etc.

Além disso, se estiver muito calor, bote o celular perto do ar condicionado por tempo até esfriar um pouco. E se estiver muito frio, procure uma superfície mais quentinha para colocá-lo. Lembrando sempre de não exceder nem para quente, nem para frio, uma vez que essas atitudes viciam a bateria do celular.

4. Atualizações de software negligenciadas

Manter o sistema operacional do seu celular atualizado não apenas proporciona novos recursos, mas também otimiza o desempenho da bateria. Isso porque as atualizações frequentemente incluem melhorias no gerenciamento de energia, ajudando a prolongar a vida útil do aparelho.

Portanto, lembre-se de sempre usar a versão mais recente do sistema operacional do seu dispositivo.

5. Essas atitudes viciam a bateria do celular: aplicativos em segundo plano

Muitos aplicativos continuam consumindo energia mesmo quando você não os está usando ativamente. Por isso, lembre-se de fechar aplicativos não essenciais para evitar um consumo excessivo de bateria.

Além disso, verifique as configurações do seu telefone para restringir a atividade em segundo plano de aplicativos que não precisam estar constantemente atualizados.

6. Brilho da tela muito alto

Você sabia que a tela é um dos maiores consumidores de energia em um smartphone? Assim sendo, manter o brilho em níveis muito altos pode drenar a bateria rapidamente.

Para evitar que isso aconteça, configure o brilho automático ou ajuste manualmente para um nível confortável, economizando assim energia e prolongando a vida útil da bateria.

7. Uso excessivo de redes sociais e jogos: essas atitudes viciam a bateria do celular

Aplicativos de redes sociais e jogos muitas vezes exigem recursos intensivos, o que pode levar a um rápido esgotamento da bateria. Então, limite o tempo gasto em aplicativos intensivos e considere desativar notificações automáticas para reduzir o consumo de energia.

Gostou de saber que essas atitudes viciam a bateria do celular? Então evite todas elas e você terá seu smartphone em perfeitas condições por muito tempo!