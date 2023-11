ESTAS cidades vão receber o Bolsa Família ANTES QUE outros beneficiários; entenda o porquê

Neste mês de novembro, o pagamento unificado do Bolsa Família está sendo efetuado em 286 municípios situados nos estados do Amapá, Amazonas, Paraná e em Santa Catarina. Essa medida foi implementada em decorrência da situação de calamidade ou emergência, ou estado pública reconhecido pelo Governo Federal.

O adiantamento será benéfico para aproximadamente 900,7 mil famílias e totalizará um montante de R$ 636,7 milhões. Em situações de calamidade pública ou emergência ou calamidade, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) adota medidas especiais para consolidar o pagamento do Bolsa Família na primeira data do calendário de transferências.

Calendário do Bolsa Família será antecipado para algumas cidades brasileiras

Com a iniciativa do governo, as famílias não necessitam seguir o cronograma escalonado conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) para realizar o saque do benefício. Nos estados do Amapá, Amazonas, Paraná e Santa Catarina, o saque foi autorizado ontem, sexta-feira (17).

O Amazonas lidera em termos de valores destinados, com mais de R$ 447,4 milhões direcionados a 55 municípios e 620.120 lares beneficiados. Santa Catarina recebe uma quantia superior a R$ 115,8 milhões, atendendo 172.090 famílias em 160 municípios.

Já no Paraná, 70 cidades estão recebendo um total de R$ 71,26 milhões para beneficiar 105.651 pessoas. Ademais, em Tartarugalzinho, no Amapá, é o único município do estado a receber o pagamento unificado, totalizando R$ 2,17 milhões para 2.854 famílias. Enquanto Santa Catarina e Paraná enfrentam tempestades e ciclones, o Amazonas e o Amapá lidam com um período de grave estiagem e incêndios.

Por que o MDS faz os pagamentos unificados?

O MDS adota uma operação especial para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, buscando garantir que as famílias atendidas pelo Bolsa Família possam sacar os benefícios sem depender do calendário escalonado. Dentre as ações, destaca-se a liberação do pagamento para todas as famílias beneficiárias do município afetado no primeiro dia do calendário, sem a necessidade de seguir a divisão por NIS.

Adicionalmente, há a autorização para saque sem cartão e documentos, utilizando a Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal. A validade dessas ações iniciais é de dois meses, incluindo a prorrogação de prazos para atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família.



Além do pagamento unificado do Bolsa Família, o MDS oferece outras medidas de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Isso abrange a antecipação de parcelas do BPC (Benefício de Prestação Continuada), repasse de recursos para a assistência social, envio de cestas de alimentos e destinação de recursos pelo Fomento Rural a pequenos agricultores que sofreram perdas na produção.

O MDS também disponibiliza recursos de cofinanciamento federal para auxiliar na logística e apoio às pessoas afetadas. Estes são direcionados ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Os municípios interessados em acessar os repasses de cofinanciamento federal precisam ter o estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. O gestor local da assistência social pode então preencher o requerimento de solicitação do cofinanciamento.

Municípios com o Bolsa Família antecipado

Além de Tartarugalzinho, no Amapá, consulte a lista completa dos municípios que terão o Bolsa Família antecipado em novembro.

Amazonas

Alvarães

Amatura

Anama

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraa

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Rio Preto da Eva

Santo Antonio do Ica

São Paulo de Olivenca

São Sebastiao do Uatuma

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

Santa Catarina

Abdon Batista

Agrolândia

Agronômica

Água Doce

Aguas de Chapeco

Águas Mornas

Anita Garibaldi

Anitápolis

Apiúna

Arabutã

Araquari

Araranguá

Ascurra

Atalanta

Aurora

Balneário Camboriú

Barra Velha

Bela Vista do Toldo

Benedito Novo

Biguacu

Blumenau

Bocaina do Sul

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Botuverá

Braco do Norte

Braco do Trombudo

Brunópolis

Brusque

Cacador

Caibi

Capão Alto

Campo Alegre

Campo Belo do Sul

Campos Novos

Canoinhas

Capinzal

Capivari de Baixo

Catanduvas

Chapadão do Lageado

Chapecó

Concórdia

Cordilheira Alta

Corupá

Correia Pinto

Curitibanos

Dona Emma

Doutor Pedrinho

Ermo

Erval Velho

Florianópolis

Forquilhinha

Fraiburgo

Frei Rogério

Garopaba

Gaspar

Governador Celso Ramos

Grão Pará

Gravatal

Guabiruba

Guaramirim

Herval D’Oeste

Ibiam

Ibicaré

Ibirama

Icara

Ilhota

Imaruí

Imbuia

Indaial

Ipumirim

Irineópolis

Itaiópolis

Itajaí

Itapoá

Ituporanga

Jaborá

Jaguaruna

Jaraguá do Sul

Joacaba

Joinville

José Boiteux

Lacerdópolis

Lages

Laguna

Laurentino

Lauro Muller

Lebon Régis

Lontras

Luiz Alves

Luzerna

Mafra

Major Gercino

Major Vieira

Maracajá

Massaranduba

Meleiro

Mirim Doce

Monte Carlo

Nova Trento

Nova Veneza

Orleans

Otacílio Costa

Ouro

Palhoca

Palmeira

Palmitos

Papanduva

Pedras Grandes

Petrolândia

Pinheiro Preto

Pomerode

Pouso Redondo

Praia Grande

Presidente Castelo Branco

Presidente Getúlio

Presidente Nereu

Rancho Queimado

Rio do Campo

Rio do Oeste

Rio dos Cedros

Rio do Sul

Rio Negrinho

Rio Rufino

Rodeio

Salete

Santa Terezinha

Santo Amaro da Imperatriz

São Bento do Sul

São Carlos

São Cristóvão do Sul

São Domingos

São Francisco do Sul

São João Batista

São Joaquim

São José do Cedro

São José do Cerrito

São Martinho

São Pedro de Alcântara

Siderópolis

Sombrio

Taió

Tangará

Tijucas

Timbó

Tres Barras

Treviso

Treze Tílias

Trombudo Central

Tubarão

Urubici

Urupema

Urussanga

Vargeão

Vargem

Vidal Ramos

Videira

Vitor Meireles

Witmarsum

Xaxim

Paraná

Ampére

Arapoti

Ariranha do Ivaí

Boa Esperança do Iguacu

Bom Sucesso

Cândido de Abreu

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Clevelândia

Coronel Vivida

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Espigão Alto do Iguacu

Faxinal

Francisco Alves

General Carneiro

Guamiranga

Honório Serpa

Imbituva

Ipiranga

Ipora

Ivaí

Ivaipora

Jardim Alegre

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Mallet

Mangueirinha

Manoel Ribas

Mato Rico

Nova Esperanca do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguacu

Palmeira

Palmital

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Pérola d’Oeste

Pinhão

Pitanga

Ponta Grossa

Porto Amazonas

Porto Vitória

Prudentópolis

Quedas do Iguacu

Realeza

Rebouças

Rio Azul

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Roncador

Salto do Lontra

Santa Izabel do Oeste

Santa Maria do Oeste

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Mateus do Sul

Saudade do Iguaçu

Sulina

Tibagi

Uniao da Vitoria

Verê

Virmond