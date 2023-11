ESTAS DICAS para ter SEGURANÇA nas informações cadastradas na internet PODEM te salvar

Certamente, esse é um tema que deve estar no topo da lista de preocupações de muitas pessoas ao explorar a web: a maneira de ter segurança suas informações digitais. Sim, estamos nos referindo àqueles dados que você insere ao se inscrever em plataformas, ao efetuar transações online e até mesmo ao simplesmente navegar sem destino por esse universo virtual.

Então, você acha que toma todas as medidas de segurança para que suas informações não caiam nas mãos erradas? Vamos adentrar o domínio da salvaguarda de dados e descobrir como se manter realmente longe dos golpistas.

Senhas fortes são o seu escudo

Vamos iniciar com o essencial, porém, não menos crucial: códigos de acesso fortes. Entendemos que seja tentador empregar a mesma senha em todos os lugares ou conceber senhas breves e simples de memorizar.

Contudo, imagine suas senhas como um escudo, resguardando seus dados contra possíveis invasões. Portanto, dedique tempo à elaboração de senhas singulares e intrincadas para cada conta em sua posse.

Uma sugestão valiosa consiste em adotar uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos para intensificar a segurança. E, por gentileza, evite utilizar “123456” ou “senha” como sua senha.

Gerenciadores de senhas: seus amigos tecnológicos para a segurança de informações

Se você está pensando “Ai, meu Deus, como vou lembrar de todas essas senhas distintas?”, não fique apreensivo. Os administradores de códigos de acesso estão disponíveis para dar suporte.

Essas aplicações guardam suas senhas de maneira segura, simplificando o processo para que você se lembre apenas de uma senha mestra. Alguns dos administradores de senhas em destaque são o LastPass, Dashlane e 1Password. Realize uma pesquisa e selecione aquele que mais se ajuste às suas exigências.



Você também pode gostar:

Autenticação de dois fatores (2FA): mais uma camada de proteção

A autenticação de dois fatores (2FA) age como um segurança adicional para suas informações. Com a 2FA, mesmo que alguém obtenha sua senha, será necessário um segundo componente para acessar sua conta, comumente um código enviado ao seu dispositivo móvel. Dessa forma, habilite a 2FA sempre que viável para assegurar uma camada suplementar de segurança.

Cuidado com os Wi-Fi públicos e roubo de informações

Nós apreciamos conexões Wi-Fi gratuitas, não é verdade? É como descobrir um oásis no deserto. Contudo, é necessário agir com cautela em relação às redes públicas.

Abstenha-se de realizar transações bancárias, compras online ou acessar dados confidenciais quando estiver conectado a redes públicas. Caso precise acessar informações sensíveis, pense em utilizar uma VPN (Rede Privada Virtual) para resguardar seus dados.

Fique atento aos e-mails de phishing

Os fraudadores são inventivos e têm a capacidade de elaborar e-mails que aparentam ser autênticos, porém, têm como intuito roubar suas informações. Portanto, mantenha-se continuamente vigilante em relação a e-mails que requisitam suas informações pessoais, especialmente senhas e números de cartão de crédito.

Ao receber um e-mail suspeito, evite clicar em links ou baixar anexos. Em vez disso, comunique-se diretamente com a empresa para confirmar a legitimidade do e-mail.

Atualize seu software regularmente para manter a segurança das informações

Manter seu sistema operacional, navegadores e aplicativos atualizados é essencial para preservar a segurança de seus dados online. Com efeito, as atualizações frequentemente incorporam pacotes de segurança que corrigem vulnerabilidades exploradas por cibercriminosos.

Dessa forma, não negligencie as notificações de atualização. Elas desempenham o papel de vacinas para o seu dispositivo digital.

Use antivírus e firewall

Um eficiente software antivírus e um firewall são imprescindíveis para resguardar seus dados. O antivírus desempenha o papel de detectar e erradicar ameaças, ao passo que o firewall atua como um filtro entre seu dispositivo e a internet, bloqueando acessos não autorizados. Consequentemente, aposte em uma solução de segurança sólida e assegure-se de mantê-la constantemente atualizada.

Faça backups regularmente

Finalmente, mas igualmente significativo, efetue backups de seus dados regularmente. Isso assume uma importância particular para informações de valor. Assim, caso algo ocorra com seu dispositivo ou você seja alvo de um ataque cibernético, seus dados permanecerão resguardados, possibilitando sua restauração.

Realmente, preservar a segurança de seus dados online pode parecer uma missão desafiadora. No entanto, ao seguir as orientações que compartilhamos, você estará consideravelmente mais protegido. Mantenha em mente que a segurança de seus dados é uma responsabilidade contínua, sendo crucial manter-se sempre atualizado sobre as melhores práticas de segurança.