ESTAS Duas Moedas de 1 Real Comemorativas valem até R$4MIL

A numismática, o estudo e coleção de moedas e medalhas, é mais do que um hobby. É uma paixão que pode se tornar um investimento lucrativo. Neste artigo, vamos mergulhar no universo das moedas raras, com um foco particular nas moedas comemorativas. Falaremos, principalmente, sobre duas moedas comemorativas de 1 Real que podem chegar a valer até R$4000. Será que você não tem um preciosidade guardada?

O encanto das moedas raras

As moedas são, literalmente, um pedaço da história. Cada moeda é uma narrativa de épocas passadas, retratando reis e rainhas, revoluções, guerras e grandes conquistas. Para numismáticos, colecionar moedas antigas e raras é uma forma de tocar e se conectar com o passado.

Mas as moedas não são apenas relíquias históricas. Elas também são obras de arte, cada uma com seu design e estética única. E, é claro, algumas moedas podem ser extremamente valiosas!

O que faz uma moeda ser “rara”?

Vários fatores contribuem para a raridade de uma moeda. A idade é um deles – geralmente, quanto mais antiga a moeda, mais rara ela é. A quantidade de moedas cunhadas também é um fator crucial. Algumas moedas são raras simplesmente porque foram produzidas em pouca quantidade.

A condição da moeda também desempenha um papel importante. As moedas em condição de “Flor de Cunho”, que estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio, são mais raras – e mais valiosas – do que as moedas que foram circuladas.

O valor das moedas comemorativas

As moedas comemorativas são moedas que foram cunhadas para celebrar um evento específico ou honrar uma pessoa ou lugar importante. Elas são uma parte especial da numismática e podem ser bastante valiosas.



No Brasil, foram cunhadas várias moedas comemorativas ao longo dos anos. Dentre estas, vamos falar sobre duas em particular que chamam a atenção por seu valor: a moeda comemorativa de 1 Real dos 40 anos do Banco Central e a moeda comemorativa de 1 Real dos 50 anos do Banco Central.

A moeda comemorativa de 1 Real dos 40 anos do Banco Central

Em 2005, o Banco Central do Brasil comemorou seu 40º aniversário. Para marcar a data, o banco cunhou uma moeda comemorativa especial de 1 Real. A moeda foi cunhada em quantidade limitada, o que a torna rara. Além disso, a moeda é muito procurada por colecionadores, o que aumenta ainda mais seu valor.

Quanto vale a moeda de 1 Real dos 40 anos do Banco Central?

O valor exato da moeda varia dependendo de uma série de fatores, incluindo sua condição e a demanda do mercado. No entanto, estima-se que a moeda possa valer até R$2.500.

A moeda comemorativa de 1 Real dos 50 anos do Banco Central

Em 2015, o Banco Central do Brasil comemorou seu 50º aniversário. Para celebrar a ocasião, o banco cunhou uma moeda comemorativa especial de 1 Real. A moeda também foi cunhada em quantidade limitada, tornando-a rara. Além disso, a moeda é altamente procurada por colecionadores, o que aumenta ainda mais seu valor.

Quanto vale a moeda de 1 Real dos 50 anos do Banco Central?

O valor exato da moeda varia dependendo de uma série de fatores, incluindo sua condição e a demanda do mercado. No entanto, estima-se que a moeda possa valer até R$1.500.

Valores das Moedas em Detalhes

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de facebook, marketplaces online(como mercado livre e shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

