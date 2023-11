ESTAS ferramentas do app do FGTS POUCOS conhecem; você PRECISA saber mais

Desde sua introdução, a plataforma online do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) tem simplificado a rotina de diversos cidadãos brasileiros. Afinal, ela proporciona uma ampla gama de recursos.

Isso possibilita não apenas a verificação dos registros das contas FGTS, mas também a fiscalização dos depósitos efetuados pelos empregadores. Ademais, tem também a exploração de opções para a retirada dos recursos.

Domine o seu app do FGTS

O aplicativo dedicado ao Fundo de Garantia, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), representa uma ferramenta essencial para os trabalhadores brasileiros. Ele oferece conveniência no acesso às informações relacionadas aos benefícios.

A plataforma proporciona uma variedade de funcionalidades, viabilizando não apenas a verificação dos extratos das contas FGTS, mas também a supervisão dos depósitos efetuados pelos empregadores. Além disso, possibilita a participação em modalidades como o saque-aniversário, sujeito ao cumprimento dos requisitos necessários e à existência de saldo disponível.

Algumas das funções mais práticas do app do Fundo de Garantia

A seguir, explore todas as funcionalidades e instrumentos que o app do FGTS proporciona aos trabalhadores.

Requisitar retiradas de forma eletrônica

O app do FGTS facilita a solicitação de diversas modalidades de retirada de maneira digital. Assim, fica acessível a todos os trabalhadores elegíveis a alguma categoria e que detenham saldo disponível.



Dentre as opções de retirada disponíveis, destacam-se:

Retirada por aposentadoria;

Por calamidade pública;

Retirada por inatividade do regime FGTS;

Retirada por contas inativas com até R$ 80 de saldo.

Para verificar a disponibilidade, basta acessar o aplicativo, selecionar “Solicite sua retirada 100% digital”. Dessa forma, é só escolher a modalidade desejada e autenticar as informações necessárias.

Conferir o saldo do FGTS

A aplicação móvel do FGTS possibilita ao utilizador a entrada em todas as contas de Fundo de Garantia através do menu principal. Assim, permite a verificação dos montantes depositados por cada empresa. Além disso, é viável observar o valor global do FGTS.

Acesse o menu principal, clique em “ver todas as suas contas” e deslize a tela para cima para examinar os valores associados a cada empresa. Para conferir o saldo total, escolha “Saldo total do FGTS” no menu principal, representando a totalização do montante acumulado em todas as contas.

Verificar depósitos dos empregadores

Outra funcionalidade essencial do aplicativo é a verificação dos depósitos efetuados por cada empregador. Após realizar o login no aplicativo do FGTS, vá até o menu principal e escolha “Ver todas as suas contas”. Selecione uma empresa específica e examine todos os depósitos clicando em “Ver extrato” na empresa desejada.

Optar pelo saque-aniversário

Aqueles que optam pelo saque-aniversário têm o direito de retirar anualmente uma quantia do valor do FGTS no mês do aniversário. No entanto, em caso de rescisão, o funcionário não terá direito ao valor total do Fundo de Garantia, apenas ao saque de 40% da multa rescisória.

Para aderir à modalidade de saque-aniversário, acesse o aplicativo, vá em “Meus saques”, na parte inferior. Em seguida, selecione “Modalidade saque-aniversário”. Leia atentamente os termos antes de concluir, escolhendo a opção “Saque-aniversário”.

Manter o endereço atualizado

É crucial manter o endereço atualizado no aplicativo do FGTS e verificar se os dados estão corretamente preenchidos. Acesse o app, faça login, vá até a opção “Mais” no canto inferior direito e clique em “Endereço e dados pessoais”. Confira suas informações e, se necessário, atualize o endereço no final da página.

Escolher conta bancária para receber FGTS

No app do FGTS, há também a opção de escolher a conta bancária para receber os saques. Acesse o aplicativo, clique em “Meus Saques” na parte inferior da tela, deslize para o topo e encontre a opção “Minha conta bancária”. Por fim, adicione uma nova conta ou altere a opção já cadastrada para receber os saques disponíveis do Fundo de Garantia.